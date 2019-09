Il Real Tigre pareggia 0-0 a Sambuceto contro la Folgore e conquista un altro punto importante in vista della salvezza. I padroni di casa hanno un paio di occasioni nel primo tempo con Maraschio e Mdiaye, Farina è attento. Il Real Tigre risponde con Lupo con una conclusione che termina a lato.

Nella ripresa i gialloneri soffrono, Chichiriccò per ben due volte può chiudere la partita, ma reclamano anche per un calcio di rigore non concesso. La Folgore nel finale di partita ha una buona occasione su calcio di punizione, la palla finisce sul palo.

La partita finisce 0-0 e per la squadra di Liberatore è un punto importantissimo, perchè conquistato contro una buona squadra. I vastesi chiudono il girone di andata con 22 punti.

Tabellino

Folgore Sambuceto-Real Tigre 0-0

Folgore Sambuceto: Segalotti, Pacifico, Alfini, Chichiriccò, Del Sole, Silvaggi, Ndiaye (76' Di Nicola), Ferri, Maraschio, Cucullo (62' Vaccaro), Nardone. A disposizione Massa, Mastrorazio, Caporale, Angelozzi, Di Pietrantonio. Allenatore Franco Bianchi

Real Tigre: Farina, Sanconcordio (69' Ferrazzo), Sabatini, Vetta, Di Foglio, Luongo, Monteferrante, Lupo, Di Laudo (40’ Ciancaglini), Antonino, Madonna (59' Di Matteo). A disposizione Santini, D’Aiello, Carlucci, Lanzano. Allenatore Antonio Liberatore

Arbitro: Amorosi di Avezzano (Ricci e Marrone de L’Aquila)

Ammoniti: Del Sole (Folgore Sambuceto), Chichiriccò (Folgore Sambuceto), Antonino (Real Tigre)

I risultati della 17esima giornata di Promozione, girone B. Borrello-Guardiagrele 2-1, Castiglione 2000-Silvi 1-0, Castiglione Val Fino-Pratola 3-1, Folgore Sambuceto-Real Tigre 0-0, Passo Cordone-Penne 2-2, Torrese-Fossacesia 4-1, Val Di Sangro-Lauretum 1-0, Valle Del Foro-Moscufo 0-1, Virus Ortona-Pacentro 3-0

La classifica. Val Di Sangro e Borrello 39, Torrese 33, Virtus Ortona 30, Valle Del Foro e Castiglione Val Fino 27, Passo Cordone 26, Folgore Sambuceto 25, Penne 24, Real Tigre e Castello 2000 22, Fossacesia 21, Guardiagrele 20, Moscufo 18, Silvi 16, Pacentro 10, Lauretum 9, Pratola 5

Il prossimo turno (1° di ritorno), domenica 5 gennaio, ore 14.30. Folgore Sambuceto-Fossacesia, Torrese-Guardiagrele, Castiglione Val Fino-Moscufo, Castello 2000-Pacentro, Valle Del Foro-Passo Cordone, Borrello-Penne, Val Di Sangro-Pratola, Virus Ortona-Real Tigre, Lauretum-Silvi