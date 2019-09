“Finalmente i rallentatori. Dopo quasi un anno abbiamo raggiunto il nostro traguardo per la sicurezza dei cittadini ed in particolare dei ragazzi”. Lo ha dichiarato il coordinatore cittadino di Centro Democratico, Tommaso Di Marco che insieme a trentacinque cittadini hanno firmato la petizione popolare per chiedere al Comune di San Salvo di posizionare i rallentatori di traffico alla Marina, nel tratto tra la scuola elementare di Contrada Stazione e le adiacenti abitazioni di edilizia popolare.

"Ringrazio comunque l’amministrazione comunale - prosegue Di Marco - per aver riconosciuto l’importanza e la gravità della situazione stradale. Abbiamo scongiurato, con la nostra mobilitazione, che si ripetessero situazioni di pericolo e rischi di gravi tragedie. Continueremo a vigilare per il bene della nostra popolazione”.