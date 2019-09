In Eccellenza si torna in campo domenica alle 14.30 per la prima giornata del girone di ritorno. La Vastese, reduce dal pareggio a Montorio, gioca ancora in trasferta contro il Miglianico, battuto all’andata 2-1.

Rientra Miani dalla squalifica, da valutare le condizioni di Benedetti ancora in dubbio per un problema alla spalla, squalificati Triglione, Battista e Cardone, Lemme dovrà inventarsi la formazione da mandare in campo.

Il Miglianico ha svincolato i centrocampisti Quintiliani, Marrone e l’attaccante Contestabile, sono arrivati il difensore Marotta, obiettivo di mercato anche dei biancorossi e l'attaccante Giansante.

Il Vasto Marina sulla via del rilancio e rinforzato dall’ultimo arrivato Giuliano, ospita all’Aragona l’Alba Adriatica. Precali in settimana è stato chiaro con i suoi: bisogna fare punti per passare un Natale tranquillo. All’andata si imposero gli avversari 2-1.

La Virtus Cupello, in serie positiva da 6 turni, ospita il Civitella Roveto in un’altra sfida salvezza. Aquilani senza Campanella, squalificato due turni dopo essere stato espulso per proteste domenica scorsa all'Aragona nella sfida contro il Vasto Marina. Il San Salvo attende l’Antirocca, compito sulla carta facile, senza Quaranta squalificato e Izzi infortunato. I biancazzurri hanno preso il portiere Mainardi e l'esterno sinistro Tortora, mentre Montagano sarà il nuovo direttore generale. Anche gli ospiti in settimana si sono rinforzati con l'arrivo di Di Vito e Napolitano dalla Vastese.

Debutto a Francavilla del nuovo allenatore Massimo Vecchiotti contro l'Avezzano che vorrà rifarsi dopo sconfitta di domenica a San Nicolò.

Le altre vastesi. In Promozione il Real Tigre del nuovo acquisto Luongo va a giocare a Sambuceto contro la Folgore per portare a casa qualche altro punto utile alla salvezza. In Seconda Categoria l’Incoronata ospita il Fossacesia nel recupero dell’undicesima giornata, i vastesi cercano la vittoria che li avvicinerebbe ulteriormente alla vetta, mentre in Terza, nel recupero dell’ottava, il Porta Palazzo gioca oggi a Carunchio e lo Sporting Vasto ospita la Casalese. Nello stesso girone il giudice sportivo ha stabilito la ripetizione di Odorisiana-Virtus Tufillo a causa di un errore del direttore di gara.



Il programma della 18esima giornata di Eccellenza (Prima di ritorno), domenica 22 dicembre, ore 14.30. Vasto Marina-Alba Adriatica, San Salvo-Altinrocca, Francavilla-Avezzano, Virus Cupello-Civitella Roveto, Capistrello-Montorio, San Nicolò-Pineto, Rosetana-River Casale, Acqua&Sapone-Torrese, Miglianico-Vastese

La classifica. San Nicolò 45, Avezzano 37, Torrese e Capistrello 31, Pineto e Vastese 27, Alba Adriatica 24, San Salvo e Miglianico 23, Rosetana 21, Acqua&Sapone 20, Francavilla 18, Virtus Cupello 17, Montorio e River Casale 16, Vasto Marina 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 5 gennaio, ore 14.30. River Casale-Capistrello, Civitella Roveto-Francavilla, Tornese-Miglianico, Vastese-Rosetana, Alba Adriatica-San Nicolò, Avezzano-San Salvo, Altinrocca-Vasto Marina, Montorio-Virtus Cupello, Pineto-Acqua&Sapone