Oggi, sabato 21 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, appuntamento per la presentazione de “Lunarie de lu Uaste” l’Almanacco dei Vastesi 2014. La serata sarà presentata dai tre autori, Giuseppe Tagliente, Paolo Calvano e Fernando D’Annunzio. Interverranno: la studiosa Lia Giancristofaro, l’attore e regista teatrale Stefano Angelucci e i musicisti Stefano De Libertis e Michael Zappitelli, che allieteranno la serata con stacchi musicali. Il lunario, come ogni anno, tratta di avvenimenti, curiosità, personaggi ed approfondimenti della storia e della tradizione vastese. La partecipazione è aperta a tutti comunque, vastesi e non.

Dalla premessa alla 14^ edizione.

La novità di quest’anno è senza alcun dubbio il compact-disc con le poesie di Peppino Perrozzi recitate da lui stesso. Per quanti amano il dialetto rappresenta l’occasione per ascoltare dalla viva voce dell’autore alcune delle sue liriche e delle sue simpatiche “macchiette” e di riscoprire così le tonalità ed i ritmi giusti della nostra parlatura paesana più autentica. Anche il resto non deluderà, almeno speriamo, i lettori del Lunario, che continuano a crescere di numero, soprattutto fuori città tra le comunità vastesi in Italia e nel mondo, ed ai quali va il nostro ringraziamento per le notizie ed il materiale fotografico che ci mettono a disposizione e per l’incoraggiamento a proseguire che ci danno. Segnaliamo a tal proposito la storia (mai scritta) della Società di Mutuo Soccorso, che quest’anno celebra il 150° della fondazione, ed alcune pagine d’argomento antropologico dedicate a talune usanze alimentari, ai giochi ed ai passatempi d’una volta, all’olivo come genius loci di questa nostra Terra amata ed antica… Gli autori