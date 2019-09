Ha avuto un triste epilogo il pranzo natalizio organizzato come da tradizione dai Comuni di Lentella e Cupello per gli appartenenti al Centro anziani dei due paesi in un ristorante sansalvese. Erano da poco passate le 18 e la festa stava trascorrendo in spensieratezza quando un 69enne di Cupello si è accasciato sulla sedia colto da un malore.

Immediato l'intervento di due consiglieri comunali di Lentella, medico e volontario della Croce Rossa, che hanno tentato di rianimarlo. Ma per Nicola Colameo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di San Salvo. Al medico del San Pio da Pietrelcina non è restato che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto molto probabilmente per arresto cardiaco.

Avvisati dell'accaduto sono arrivati anche uno dei tre figli e la moglie dell'uomo, increduli per l'accaduto. I sindaci Moro e Pollutri, gli amministratori dei due comuni e tutti i presenti hanno espresso alla famiglia il cordoglio per la morte improvvisa del loro caro.