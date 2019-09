In vista dell’incontro di serie C Amici del Basket San Salvo-Sulmona di sabato 21 dicembre sentiamo le riflessioni di due talenti, Cristiano Assogna per gli Amici e Alessandro Marzoli per il Sulmona.



Come ti trovi a San Salvo Cristiano?

Mi trovo molto bene, c’è una atmosfera bella in generale. In un periodo come questo venire a giocare qui è stata una fortuna.

Quali sono gli obiettivi degli Amici del Basket San Salvo?

La salvezza rappresenta il traguardo da raggiungere, anche perché non abbiamo avuto fortuna finora. Se arriverà quella in anticipo potremmo pensare ad altro.

Quale è il clima che si respira all’interno dello spogliatoio?

Il clima è buono, ci sono ottime potenzialità e siamo ansiosi di dimostrarlo.

Come defineresti l’allenatrice degli Amici Linda Ialacci?

Ha grande esperienza, ed è molto brava a gestire il nostro gruppo. Un mix tra esperienza e freschezza. Il suo curriculum è straordinario e grazie al suo supporto riusciremo ad uscire da questo periodo.

Dopo aver perso per pochissimi punti molte partite, Sabato arriverà il Sulmona, una squadra ostica. Sarà una partita da vincere a tutti i costi. Come ti stai preparando all’incontro?

Sono due punti fondamentali, non possiamo farceli scappare. Il Sulmona ha in Marzoli una arma in più. Dovremo essere bravi a limitarli.

Marzoli sei il presidente della GIBA e quindi rappresenti tutti i giocatori di basket di tutte le serie. Come stai vivendo questa bella avventura?

Sono molto soddisfatto di questo primo anno alla guida della GIBA, un avventura bellissima che sto vivendo con passione ed entusiasmo grazie anche all'impegno di Mario Boni, campione vero anche fuori dal campo e di tutti i giocatori e le giocatrici che sono sempre al mio fianco. In un contesto economico difficilissimo per il paese, per lo sport e per la pallacanestro in particolare c'è tanto lavoro da fare perchè le regole che regolano il basket italiano non funzionano. In 12 mesi parlando di parametri troppo alti, del poco spazio agli italiani e del problema delle scarse tutele agli atleti abbiamo fatto arrabbiare FIP,Lega A ed LNP. Questo testimonia che siamo sulla strada giusta. Il nostro dovere è aiutare il movimento e migliorare le cose e il primo passo è dire la verità, anche se fa male. All'interno dell'Associazione abbiamo tagliato le spese, abbassato di oltre il 70% le quote di iscrizione, coinvolto il mondo della femminile con Raffaella Masciadri, realizzato un super progetto per il post carriera,visitato le squadre di tutte le serie, dalla Nazionale alla c regionale e aumentato la partecipazione dei giocatori alla scelte grazie alla comunicazione. Sul coinvolgimento dei giocatori basta vedere il nuovo sito www.giba.it e i nostri followers su Facebook e Twitter.

Quest'anno stai giocando in serie C con il Sulmona, siete nella fascia alta della classifica, quali sono i vostri obiettivi?

E’ il secondo anno che gioco a Sulmona e mi trovo molto bene. Abbiamo avuto una prima parte di stagione oltre le attese, ora dobbiamo trovare continuità e provare a raggiungere i play off, che per noi sarebbe un grande traguardo.

Sei il miglior realizzatore del campionato con una media elevata di punti, quale è il tuo obiettivo personale in questa stagione?

Il mio obiettivo è migliorare ogni giorno e aiutare la squadra a vincere ogni partita. Da soli non si va da nessuna parte ed io odio perdere!

Emanuele Di Nardo