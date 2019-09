Sono un cittadino vastese e scrivo anche per molti altri cittadini che vivono o lavorano nella zona di via Giulio Cesare, in particolare nei pressi della traversa di corso Europa.



Nele due foto che invio è documentata la nostra situazione, siamo letteralmente stufi di trovare auto parcheggiate male da chi va "un minutino al bancomat" (così rispondono coloro che si sentono feriti dalle nostre lamentele) o che vanno negli studi medici.

La cosa assurda che mi chiedo è cosa fanno i Vigili Urbani? Hanno le loro macchine nuove stupende belle, sì, ma cosa ci fanno? Via Giulio Cesare è una strada molto importante per la città visto la presenza di banche, posta e uffici vari, ma loro dove vanno?

Tutti noi ci chiediamo perché non fanno ogni tanto un salto dalle nostre parti visto che quel tratto di strada è comunale, ma qui sembra che ce la dobbiamo cavare da soli.

Forse se arriviamo a pugni e calci, perché così andrà a finire se non si fa nulla, tra i cittadini, forse così potrebbero arrivare i signori in divisa?

Per favore il Comune faccia qualcosa.

Andrea Di Gregorio