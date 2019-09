Un uomo è morto nella tarda mattinata di oggi su un autobus delle linee urbane di Vasto. E' accaduto attorno alle 12.30 in via Marco Polo, dove il conducente della circolare Vasto Marina-Vasto città è stato costretto a fermarsi improvvisamente.

Sul posto la polizia e un'ambulanza del 118, ma i soccorritori altro non hanno potuto fare, se non constatare il decesso. In base alle prime informazioni, l'uomo, G.T., 53 anni, sarebbe morto a causa di un malore.

Sono stati i passeggeri presenti sul bus della linea numero 4 ad accorgersi della gravità della situazione e prestare i primi soccorsi. La prontezza dell'autista e l'immediato arrivo del 118 non hanno purtroppo salvato la vita al passeggero che è morto a causa di un probabile infarto.

I passeggeri, scossi per la tragica esperienza vissuta, sono stati invitati a scendere dal pullman per consentire i rilievi della polizia e il recupero del corpo esanime.