Non sono bastate multe e denunce. L'area del terminal bus continua a essere utilizzata come una discarica abusiva da mani ignote, che di notte gettano l'immondizia per strada, sui marciapiedi sulla scalinata di piazza Brigata Maiella e nelle zone parcheggio. Queste foto sono state scattate due giorni fa. E' il quartiere compreso tra Porta Nuova e piazza Verdi.

E' la quarta volta che, dalla fine dell'estate a oggi, zonalocale.it pubblica foto di piazza Brigata Maiella e via Crispi trasformate in una pattumiera a cielo aperto. I residenti protestano e segnalano questo malcostume quasi tutte le settimane.