Sono iniziati ieri a Casalbordino i lavori per installare le telecamere per la videosorveglianza. Il progetto vede il coinvolgimento dei quattro Comuni dell'Unione dei Miracoli, Scerni, Pollutri, Villalfonsina e Casalbordino, per un totale di spesa di 238mila euro, di cui 141mila ricevuti della regione Abruzzo.

L'Unione dei Miracoli è un ente giuridico, con sede a Casalbordino che si pone come obiettivo quello di curare e migliorare i servizi dei centri interessati per un totale di 13.187 abitanti .Il sindaco Remo Bello di Casalbordino, comune capofila, ricorda: "Negli ultimi 12 mesi la situazione riguardante furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, danni al patrimonio comunale e pubblico, comportamenti violenti, è aumentata in modo preoccupante. La videosorveglianza permetterà di aumentare la sicurezza della comunità locale allargata".

Con l'installazione delle videocamere di sorveglianza su tutto il territorio dei paesi dell'Unione si potranno monitorare le zone più a rischio. "E' importante elevare il livello di sicurezza e vivibilità del centro urbano", ha commentato il sindaco di Casalbordino.