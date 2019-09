L'iniziativa del MoVimento 5 Stelle San Salvo, "Non finanziare una classe politica..finanzia una scuola pubblica" messa in atto domenica 8 dicembre in contemporanea delle primarie del Pd ha dato i suoi frutti. Nel gazebo del Movimento 5 Stelle San Salvo in poco più di due ore, 54 cittadini hanno donato 133 euro da destinare a beni di prima necessità per le scuole pubbliche.

Dopo una breve consultazione con famiglie e conoscenti abbiamo deciso di acquistare carta per fotocopie da destinare all'attività didattica. Con i fondi raccolti siamo riusciti ad acquistare 52 risme di carta da 500 fogli, sicuramente necessari alle scuole locali in questa situazione di costante ridimensionamento dei fondi messi a disposizione della pubblica istruzione.

Il materiale è stato distribuito nei due istituti comprensivi cittadini, donando 26 risme di carta a istituto comprensivo. La consegna è avvenuta questa mattina alle ore 12.30, il materiale è stato consegnato direttamente alle segreterie degli istituti, rispettivamente alle scuole medie e alle scuole elementari di Sant'Antonio.

Un po' stupite le dirigenti e le segretarie presenti, ci hanno chiesto informazioni sulla donazione, erano diciamo sorprese da una simile iniziativa, confermandoci che era la prima volta che qualche cittadino donasse loro del materiale. Non sapendo come gestire la situazione ci hanno chiesto una lettera di accompagnamento da sottoporre al consiglio d'istituto.

Ringraziamo tutti i cittadini di San Salvo che hanno creduto nell'iniziativa, tutte le persone che ci hanno messo il proprio impegno e rivolgiamo a tutti i più sentiti Auguri di Buon Natale. Del resto è da questi piccoli gesti che inizia il cambiamento, non credete??

www.sansalvo5stelle.it/home/2013/12/il-voto-importante-e-a-scuola

Movimento 5 Stelle San Salvo