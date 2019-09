Natale si avvicina e ci avvicina. Lo dice anche il proverbio: "Natale con i tuoi..." e in effetti non c'è festività che più del Natale ci faccia riscopreire il piacere di trascorrere più tempo in famiglia e con gli amici. Un senso più profondo di fratellanza a questo Natale 2013, lo hanno voluto dare gli alunni delle 4C e 4D della scuola primaria "L.Martella" dell'Istituto Comprensivo n.2 di Vasto.

I ragazzi hanno accolto con vivo interesse e grande partecipazione la proposta dell'Associazione Adriatica per gli Immigrati e dei mediatori culturali di prendere parte ad una breve serie di incontri interculturali sul tema del Natale.

Così i giovani partecipanti si sono confrontati con l'origine religiosa di questa festa e i vari modi di celebrarla nell'ampio panorama della Cristianità, per poi interrogare i loro compagni di fede musulmana e scoprire il ruolo e l'importanza che Maria e Gesù rivestono nell'Islam, anche attraverso la lettura di un brano del Corano, ed infine concretizzare, almeno nel loro piccolo, il messaggio d'amore e di pace che il Natale racchiude.

Loredana Ciccarone