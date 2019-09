Entro la fine del mese verrà adottato dall’Amministrazione Provinciale di Chieti il Piano Provinciale di Dimensionamento della Rete Scolastica. Un atto importante che avrà notevoli ricadute in termini di formazione e lavoro per i nostri giovani.

“In particolar modo voglio porre l’attenzione sull’Istituto Tecnico Agrario del Comune di Scerni, storica istituzione scolastica, che rischia di venir aggregata a qualche istituto di diverso indirizzo con conseguente perdita della Dirigenza e del relativo organico.

"L’Istituto Agrario - dichiara Eliana Menna, consigliere provinciale dell'IDV - è utile ricordarlo, forma gli operatori ed i tecnici del settore agrario dal 1880 e, tenuto conto che l’agricoltura rappresenta ancora un settore economicamente rilevante per la provincia di Chieti e per l’intera Regione Abruzzo penso sia necessario individuare questo Istituto come strategico e di conseguenza fare tutte le azioni necessarie per evitare si possa comprometterlo.

Oggi più che mai l’agricoltura (con tutto ciò che ne consegue-produzioni-produzioni tipiche-economie di attrazione turistica) evidenzia in mille il suo ruolo strategico e, considerata inoltre la forte crisi che vivono altri settore come l’industria ed il commercio sarebbe un danno incalcolabile non puntare su una scola come questa. Per questo-conclude- faccio appello all’amministrazione provinciale affinchè si mantenga l’autonomia dell’Istituto agrario con la sua dirigenza”.