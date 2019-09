In occasione del restauro in corso di alcuni dipinti della collezione Ricci Monteferrante, promosso dalla Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo e finanziato dal MIBACT, il Comune di Vasto e la gestione dei servizi aggiuntivi dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos propongono per le festività natalizie un ricco programma di iniziative per il pubblico e le scuole.

Al piano nobile sarà temporaneamente allestito un laboratorio dove saranno esposte alcune opere in fase di restauro, in modo da illustrare le metodiche e le fasi d’intervento sui dipinti. Nel periodo tra il 22 dicembre e il 6 gennaio, quando i Musei Civici torneranno a essere aperti tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, sarà possibile seguire visite guidate e partecipare a laboratori sul restauro. Le iniziative si protrarranno oltre il periodo natalizio per le scuole prenotando presso il servizio didattico dei musei.

UN’OPERA IN 5 MINUTI

Quest’anno, oltre alle iniziative legate al restauro della Collezione Ricci Monteferrante, il programma di Natale di Palazzo d’Avalos si arricchisce di nuove proposte come le visite “spot”: “Un’opera in 5 minuti”. Nelle giornate del 25 dicembre, del 1 e del 6 gennaio a intervalli di trenta minuti sarà possibile infatti seguire brevi spiegazioni, spot per l’appunto, su alcune delle opere più significative del Museo Archeologico e della Pinacoteca.

Programma e calendario

domenica 22, giovedì 26, domenica 29 dicembre; domenica 5 gennaio alle h. 17.00 visita guidata Il volto dell’Arte, i ritratti nella Collezione Ricci Monteferrante: la storia, i protagonisti, il restauro.

quota di partecipazione € 4,00 + biglietto d’ingresso alla Pinacoteca € 4,00

25 dicembre; 1 gennaio alle 11.00–11.30–12.00–17.00–17.30–18.00;

6 gennaio alle 11.00–11.30-12.00

“Un ‘opera in 5 minuti”: visite spot alla scoperta dei capolavori di Palazzo d’Avalos

Le visite sono gratuite il biglietto d’ingresso ai musei è di € 5,00

Lunedì 23, sabato 28 dicembre, sabato 4 gennaio, lunedì 6 gennaio h. 17,00 attività di laboratorio per bambini e ragazzi sul restauro “Il medico dell’Arte”. I ragazzi dopo aver individuato di che cosa ha bisogno un’opera da restaurare, potranno sperimentare su dei campioni didattici le varie tecniche: il rigatino, il puntinato, la selezione cromatica…

Non è richiesta la prenotazione.

Anche quest’anno Palazzo d’Avalos ospita a Natale VastoScienza e le sue iniziative che in questa occasione si è voluto riconnettere alla tematica del restauro.

Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio alle h. 17.00: “La chimica dei colori, i colori della chimica”. Laboratori per piccoli scienziati (età 4-12 anni)

Un luogo di ricerca dove i fenomeni provocano curiosità e meraviglia

Prenotazione obbligatoria: vastoscienza@libero.it/3283812156

Quota di partecipazione ai laboratori € 5,00



Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5, Vasto

tel. 0873/367773 e 334/3407240

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it