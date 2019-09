Venerdi, 20 dicembre, alle ore 21:00, presso il Teatro “Fedele Fenaroli” di Lanciano, si terrà la prima edizione di “Facciamo l’Africa..a Natale”, organizzata dall’Associazione Onlus “AccorDiversi” e patrocinata dalla Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Lanciano. Il ricavato dei biglietti, in vendita da una decina di giorni, servirà a sostenere i progetti in favore della Tanzania, di cui l’Associazione lancianese si occupa da diversi anni. La cantautrice Lara Molino, ospite della manifestazione, proporrà diversi brani del suo repertorio, tra cui la bellissima “Occhi di donne” e la sua ultima creazione , “Dimmi perché”, accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra acustica e la sua armonica a bocca. Si esibiranno, inoltre, Erica Abelardo, sand artist e Tiziano Ciccone, chitarrista acustico. L’ingresso al Teatro, di 5 euro, sarà gratuito per i bambini fino ai 12 anni e per le persone diversamente abili. Per info: Ivan 3292716561.