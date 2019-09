Sabato 21 è in programma l’appuntamento con l’inaugurazione della mostra Fotografi per Art in the Dunes, che si terrà nelle sale espositive del Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (a cura di Michele Montanaro e Enzo Testa).

Si tratta del secondo momento, ma vero e proprio evento a sé stante, della IV edizione di Art in the Dunes, (curata da Michele Montanaro con la collaborazione della cooperativa Cogecstre e il patrocinio del Comune di Vasto).

19 fotografi: Leila Artese, Giancarlo Bomba, Marco Buccione, Chiara Francesca Cirillo, Daniele Colizzi, Dmitry Demsky, Costanzo D’Angelo, Marco De Archangelis, Federica Di Berardino, Beatrice Di Croce, Pietro Geminelli, Alessandra Madonna, Federica Nico, Manuela Pedone, Ottavio Perpetua, Nicola Sammartino, Debora Smith, Enzo Testa, Pamela Testa, si sono cimentati infatti nella documentazione delle installazioni esposte durante il mese di luglio nella meravigliosa e rara ambientazione della riserva di Punta Aderci, lungo il percorso che si snoda tra il cordone di dune della spiaggia di Punta Penna a Vasto. Il loro lavoro è l’oggetto della presente mostra e del catalogo.

Il programma del Vernissage del 21 dicembre, ore 17,30, prevede tra l’altro, anche la visione del video video realizzato per l’occasione da Enzo Testa, la proiezione di Autumn, il primo video ufficiale degli Hexperos (prodotto da Abcgrafiche) e del video On the dunes di Marco De Archanghelis e, infine, la presentazione ufficiale, a cura di Federica D’Amato, del libro di poesie di Eva Laudace Tutto ciò che amo ha dentro il mare (ed. La Vita Felice) di cui abbiamo ascoltato un reading in anteprima questa estate. Per il finissage del 7 gennaio sono previste invece le proiezioni di tutti i video e corti presentati durante la manifestazione estiva.

Gli artisti di cui vedremo documentato il lavoro saranno: Giuliano Badaracco, Savino Bucci, Silvio Cascioli, Martina Caserio, Serena Caserio, Davide Cruciata, Natalia D'Avena & Davide di Fonzo, Paolo Dongu, Cecilia Falasca, Alessia Finori, Brunella Fratini, Manuelita Iannetti, Compagnia Imago, Michele Montanaro, Giuseppe Muzii, Pamela Piscicelli & Paolo Iammarino, Maurizio Righetti, Emy Rocchi e Flavio Sciolè.

La mostra ha come obiettivo quello di far rivivere l’esperienza estiva per chi ha avuto la fortuna di parteciparvi attraverso l’occhio dei fotografi e, allo stesso tempo, quello di far conoscere questo evento fuori dai confini vastesi.



L'evento è reso possibile grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano e alla sensibilità di alcuni amici affezionati che amano questo territorio unico e questa manifestazione che cresce di anno in anno e le cui potenzialità sono ancora da sviluppare nel futuro.

La mostra resterà aperta al pubblico negli orari museali dal 21 dicembre al 7 gennaio.