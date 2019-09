Si avvicinano le feste e tra i piatti della tradizione, in particolare nella vigilia di Natale, è il pesce a farla da padrone, in particolare baccalà e stoccafisso, che hanno un posto d'onore sulle tavole dei vastesi. Il comandante della Guardia Costiera di Vasto, t.v. Giuliano D'Urso, ha redato una breve guida all'acquisto di questi particolari prodotti ittici, così che i cittadini sappiano procedere in maniera consapevole alla scelta consapevole.

Entrambi sono prodotti con antichi metodi di lavorazione e conservazione che fanno sì che ognuno di loro abbia un gusto ed una consistenza unica rispetto al pesce fresco. La differenza è che lo stoccafisso viene essiccato, mentre il baccalà attraversa un processo di salatura o di salatura e una successiva essiccazione. Si ricorda che con la denominazione commerciale di baccalà o stoccafisso possono essere vendute solo le specie “gadus morhua" o "gadus macrocephalus", come stabilito dal decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il 31 gennaio del 2008.

Pertanto si invitano i consumatori a prestare attenzione all’etichettatura del prodotto ittico, che deve contenere le seguenti informazioni:



- denominazione commerciale

- denominazione scientifica

- zona di cattura

- metodo di produzione (pescato o allevato)

- eventuale precedente surgelazione

In particolare si ritiene utile evidenziare come altre specie, quali il pollack (pollachius pollachius), brosce (brosme brosme), molva (molva molva) possano essere vendute con la rispettiva denominazione commerciale significando che non possono essere commercializzate come baccalà o stoccafisso.

Le attività di controllo continueranno con un’opera di costante prevenzione e di sensibilizzazione, al fine di garantire una sempre maggiore osservanza della normativa vigente da parte di tutti i soggetti che operano lungo la filiera ittica ed una maggiore informazione a favore di tutta l’utenza. Per qualsiasi dubbio e/o richiesta di chiarimento si potrà contattare l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Vasto.

T.V. Giuliano D'Urso