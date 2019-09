Più di qualcuno questa mattina, transitando per via Santa Lucia, è rimasto preoccupato nel sentire un allarme e vedere tante persone in strada. "Mistero" risolto poco dopo, quando sono apparsi gli uomini del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Infatti sono stati loro, in collaborazione con la direzione dell'Agenzia delle Entrate di Vasto, a condurre la prova di evacuazione, per mettere in pratica le procedure da eseguire in caso di incendio o terremoto.

"E' stata una prova molto realistica - ha commentato il responsabile del Gruppo di P.C., Eustachio Frangione -, con un ottimo lavoro svolto dai nostri volontari del Nucleo Operativo insieme ai responsabili degli Uffici Tributari".

Sono state testate tutte le norme che dipendenti e utenti degli uffici devono attuare in caso di emergenza ed è andato tutto nel migliore dei modi. L'auspicio è di non aver mai necessità di compiere davvero tali operazioni, ma in caso di emergenza negli uffici vastesi sapranno come comportarsi.