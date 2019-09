Continua il percorso interreligioso ed interculturale per avvicinare e far conosce le diverse realtà presenti sul territorio. Dopo l'iniziativa in occasione della festa Islamica di Abramo, sabato 21 dicembre, alle 19, presso la sala parrocchiale di San Paolo apostolo, le comunità religiose si riuniranno in occasione della Festa Cristiana del Natale. "La nascita del Messia", è il titolo dell'incontro, che sarà l'occasione per approfondire come la figura di Gesù sia presente nelle diverse religioni.

Come nelle altre occasioni, la serata si concluderà con una cena multietnica. Per questo gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a portare una specialità culinaria da condividere, così che lo scambio culturale possa passare anche attraverso la convivialità della cena.

Per informazioni: Hamid (349.3722528), Benedetta (340.5205194), Lea (389.4235286), Loredana (320.0895898)