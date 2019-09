Un mese fa era stata una giovanissima cittadina, Giulia, di 9 anni, a scrivere una lettera al Sindaco Luciano Lapenna, chiedendo di fare qualcosa contro il mancato raccoglimento delle deizioni canine nel quartiere delle Croci. Il sindaco sembra proprio aver raccolto l'appello, invitando gli ispettori ambientali a concentrare le attenzioni proprio in quella zona.

Questa mattina, in via Tobruk, sono stati 4 i verbali comminati dalle guardie ecologiche ad altrettanti cittadini indisciplinati, tre per abbandono di rifiuti nei pressi delle campane per il vetroe ed uno per il mancato rispetto del regolamento di igiene urbana in materia di deiezioni canine.

"Un altro verbale -spiega Esutachio Frangione, responsabile del servizio - è stato effettuato a Piano di Marco", altra zona della città dove la raccolta differenziata viene portata avanti con difficoltà. "Salgono ad oltre centro i verbali effettuati dal nucleo di vigilanza ambientale del gruppo comunale di protezione civile - spiega Frangione -. Un lavoro instancabile per dei ragazzi che effettuano questi servizi per la collettività in maniera gratuita".