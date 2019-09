E’ di tre feriti il bilancio dello spaventoso tamponamento che ha coinvolto una famiglia residente a Vasto. L’incidente stradale è avvenuto sulla statale 16, in territorio di San Vito Chietino. In base alle prime informazioni, il responsabile del tamponamento è fuggito, nonostante la parte anteriore della sua auto avesse preso fuoco.

Nella vettura tamponata viaggiava una famiglia residente a Vasto: il marito M.P., originario di Lanciano, attivista politico, la moglie D.A., architetto, e i tre figli minorenni. La donna e due bambini sono rimasti feriti. Stavano tornando a Vasto.

I carabinieri della Compagnia di Ortona sono poi riusciti a rintracciare l'uomo che aveva procurato l'incidente e lo hanno condotto in caserma. "E’ un episodio agghiacciante", dice Stefano Moretti, perito infortunistico e amico di M.P. “I feriti sono in ospedale, siamo preoccupati per i bambini”.