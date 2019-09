L'Inter Club Roccaspinalveti Nerazzurra è al secondo posto al mondo, il primo in Italia, per numero di iscritti. A riportare la notizia è il sito ufficiale della società nerazzurra, che fa il punto della situazione delle iscrizioni al Centro Coordinamento Inter Club. "La classifica dei club con più soci al mondo è al momento guidata dall'Inter Club Indonesia con 5321 soci seguito da Roccaspinalveti, piccolo centro Abruzzese, con 1050 soci e da Maltignano, nelle Marche, con 1000 soci; tra i coordinamenti regionali si distinguono, oltre alla Lombardia dove sono presenti 197 inter club, la regione Puglia con 75 club attivi seguita dal Veneto con 64; sono invece 72 i club attivi fuori dai confini nazionali".

La realtà dell'Inter Club Roccaspinalveti è molto attiva, con tre sezioni, Castiglione Messer Marino, Palmoli e Vasto e gruppi in diverse regioni italiane: Atessa, Casalanguida, Carpinone, Carunchio, Chieti, Colledimezzo, Cupello, Ferrara, Fossacesia, Fraine, Furci, Galatro, Guilmi, Lanciano, Liscia, Monteodorisio, Ortona, Perano, Pollutri, Roccavivara, San Buono, San Salvo, San Severo, San Vito Chietino, Sansepolcro, Scerni, Sessa Aurunca, Svizzera, Tornareccio, Vastogirardi, Verona.

Il club, oltre agli iscritti, raccoglie le simpatie di un altro migliaio di tifosi della squadra presieduta oggi dall'indonesiano Erick Thoir. Oltre alle tradizionali trasferte per seguire la squadra del cuore in Italia e nel mondo, non mancano altri appuntamenti come feste e tornei, sempre nel segno dei colori nerazzurri.

Il sito dell'Inter club (clicca qui)

La pagina Facebook (clicca qui)