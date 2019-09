Definire il Bar Walter solo un bar sarebbe riduttivo, il Bar Walter è molto di più, un’istituzione, da anni luogo di ritrovo di tanti clienti che insieme ormai formano una vera e propria famiglia, un concentrato di personaggi e storie di ogni tipo che vivono tra queste pareti.

Impossibile non essere catturati dalla dialettica, dai racconti e dalle loro gesta, chiedere a chi è dall’altra parte del bancone per avere conferma: Fabio, Alessio e Andrea, grandi lavoratori che ne hanno viste tante, ma sempre con il sorriso, la gentilezza e la disponibilità che li contraddistingue.

Una clientela varia che va dai 14 ai 90 anni, molti fedelissimi, in alcuni casi hanno iniziato i genitori e si sono poi aggiunti anche figli e nipoti. Questo perché tutti qui possono trovare qualcosa di adatto a loro. Un bar che è diventato un brand, con tantissimi servizi messi a disposizione per i clienti. Dire Bar Walter a Vasto vuol dire tutto, non c’è bisogno di spiegazioni, si capisce immediatamente di cosa si stia parlando.

Tutto è iniziato nel 1975 quando Walter Riccitelli e Maria Teresa Spadaccini aprirono il Bar Walter in via Ciccarone, ritrovo per i soliti amici che stemperavano le fatiche della giornata. Poi, il lavoro profuso da marito e moglie e la voglia di crescere, ha fatto in modo che il Bar Walter divenisse quello che è oggi. Un ruolo importante in tutto ciò spetta anche a nonna Leda Riccitelli che sin dall’inizio ha dato il proprio contributo alla crescita del bar.

Dopo la scomparsa di Walter, Teresa con forza e coraggio ha continuato a lavorare, finché prima il figlio Fabio, poi il secondo, Alessio, hanno cominciato a lavorare nell'attività di famiglia. Da piccolo bar, il Bar Walter è cresciuto, per stare al passo con i tempi e con le novità del momento che questi ragazzi hanno sempre tenuto d’occhio, in modo da offrire sempre più servizi ai clienti ed andare incontro alle loro esigenze.

Nel 2006, l'ingresso del terzo fratello, Andrea, ha permesso all'instancabile e superattiva Teresa di riposarsi e nel 2008 i tre fratelli hanno deciso di trasferirsi ed acquistare un locale più ampio e più moderno, a 150 metri di distanza dal vecchio, sempre in via Ciccarone al civico 109/a, di fianco alle scuole Rossetti, dove è a disposizione della clientela uno spazio maggiore ed un ampio parcheggio.

Bar, caffetteria, edicola, ricevitoria sisal, ricariche telefoniche e postepay, schedine, tabacchi, pagamenti delle bollette, sala slot e i fortunati gratta e vinci, le cui vincite vengono puntualmente pubblicate sulla pagina facebook. Inoltre per i clienti sono disponibili gratuitamente delle postazioni internet per navigare e la connessione Wi-Fi, anch’essa gratis. Il Bar Walter recentemente è diventato centro elaborazione dati per il bookmaker PlanetWin365 e offre tutti i servizi per lo scommettitore.

Ormai noto in città il lunedì sportivo del Bar Walter, giorno in cui giocatori, allenatori e tifosi della zona si ritrovano a commentare i risultati di tutte le gare, dalla Serie A alla Terza Categoria. Esperti e non a confronto su varie tematiche pallonare come la tradizione del bar impone, ognuno con le proprie teorie. E a proposito di calcio, gli appassionati il sabato alle 15.00 possono seguire in diretta tutte le partite della Serie B.

Quello con lo sport è un legame indissolubile, nato grazie a Walter, che è stato nel 1971 uno dei fondatori del Vasto Marina Calcio. Da sempre a sostegno delle squadre locali, il Bar Walter aiuta e sponsorizza varie società della città ed è presente anche al Palazzetto dello Sport con un proprio striscione. Inoltre il bar è luogo di ritrovo del Roma Club Vasto San Salvo che conta 170 iscritti.

Un grande successo che parte da lontano: “Oltre ai clienti - spiega Alessio Riccitelli - voglio ringraziare i miei genitori, che con tanto lavoro e molti sacrifici hanno creato tutto ciò e tutti i dipendenti che si sono susseguiti in questi anni”. C’è qualcuno tra i tanti che vuoi ricordare? “Antonio Smerilli, la prima persona che ha dato una mano a mia madre quando è venuto a mancare mio padre, ed è stato al bar per molti anni. Poi la signora Anna di Scerni che aveva iniziato come donna delle pulizie ed è rimasta dietro al nostro bancone a lungo e Francesca Perazzoli che da quasi 10 anni è con noi ed è ormai una colonna portante”.

Modernità e semplicità sono la parola d'ordine del Bar Walter che lavora per i clienti affezionati e per quelli nuovi e augura buone feste a tutti. La storia, naturalmente, continua...sempre tra un personaggio e l’altro, familiarità e tante risate.

Nella fotogallery le immagini di una storia lunga quasi 40 anni.



Bar Walter

Via Ciccarone 109/a

Telefono 0873.365556

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 20.30, domenica dalle 8.00 alle 13.30

www.barwalter.it

Pagina Facebook Bar Walter Vasto

Informazione pubblicitaria