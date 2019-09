Ore 18 - Ha riportato una frattura al femore M.L., la donna di mezza età investita in via Spataro. E' ricoverata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Ci sarebe un sospettato nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia municipale, che avrebbe individuato l'auto pirata.

Ore 17 - L'ipotesi di reato è omissione di soccorso. Polizia municipale e carabinieri di Vasto indagano per risalire all'automobilista che ha investito stamani una donna in via Spataro.

La prima notizia - Una donna è stata investita nella tarda mattinata di oggi nel quartiere San Paolo, mentre attraversava via Spataro, nei pressi della Villa dinamica Falcone e Borsellino.

Il conducente dell'utilitaria è fuggito senza preoccuparsi delle condizioni della donna che nell'impatto con la vettura avrebbe battuto a terra il femore. Subito soccorsa è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Vasto.

La Polizia Municipale e i carabinieri sono sulle tracce del conducente dell'auto al quale si sta cercando di risalire attraverso i numeri di targa che sono stati segnalati da alcuni testimoni presenti sul luogo.