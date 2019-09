Attimi di paura stamani nella zona di piazza Verdi, in pieno centro abitato di Vasto, dove un'auto è andata improvvisamente a fuoco. L'allarme è scattato attorno alle 10.30 in via Brindisi. In fiamme la vecchia Ford Escort di proprietà di una donna che aveva parcheggiato la vettura sotto casa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno spento il rogo prima che potesse causare conseguenze serie. La proprietaria, visibilmente scossa, ha tirato un sospiro di sollievo dopo la forte preoccupazione per l'incolumità dei residenti.

I vigili del fuoco hanno accertato la natura fortuita dell'incendio, innescato da un corto circuito.