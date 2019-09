Prenderanno il via domani a Riccione i Campionati Assoluti Invernali di nuoto. Due giorni di competizioni tra tutti i migliori atleti italiani, molti dei quali reduci dagli Europei in vasca corta di Herning. La competizione nazionale, a cui parteciperanno 110 società, per un totale 469 atleti iscritti (237 maschi e 232 femmine), 1135 presenze gara e 81 staffette, si disputerà in vasca lunga nella piscina Comunale di Riccione.

Sono tre i nuotatori vastesi che scenderanno in vasca a Riccione a caccia di affermazioni: Giulia De Ascentis, Nicolangelo Di Fabio e Fabien Marciano. In Romagna sale anche Domenico D'Adamo, allenatore vastese di Nicolangelo Di Fabio e nel giro della nazionale azzurra.

Dopo i brillanti risultati ottenuti in Europa nella rana occhi puntati su Giulia De Ascentis. Per la portacolori del Circolo Canottieri Aniene, saranno ben 6 le gare da disputare: 100 rana, in cui si presenta con il miglior tempo di iscrizione, 200 misti, 50 rana, 400 misti, 200 rana e 100 stile libero. Per lei ci sarà sicuramente anche l'impegno con la staffetta mista dell'Aniene.

In un 2013 che l'ha visto partecipare ad Europei e Mondiali juniores, oltre che conquistare un bottino pesante di medaglie alla Gymnasiade, Nicolangelo Di Fabio proverà a stare insieme ai migliori nuotatori nelle gare che lo vedranno protagonista. Il giovane cupellese, tesserato per il Sgmg Team Nuoto Lombardia, parteciperà a 400 stile libero, 100 e 200 stile. Anche per lui, così come per la De Ascentis, in previsione c'è l'impegno con la staffetta della propria società.

Di Fabio avrà al suo fianco Domenico D'Adamo, tecnico che lo segue quotidianamente negli allenamenti presso la piscina di Vasto e che ne sta curando passo passo la crescita. Sarà interessante vedere Di Fabio all'opera con i 400 stile, gara in cui non è ancora sicuro come nelle distanze più corte ma che, secondo molti, può vederlo tra i protagonisti.

A Riccione ci sarà anche Fabien Marciano, che proverà a dire la sua al cospetto di tutti i migliori atleti azzurri. Marciano nuoterà i 400, 100 e 200 stile e sarà in vasca anche nei 200 misti. Anche il giovane vastese è tesserato per il Sgmg Team Nuoto Lombardia.

Saranno due giorni intensi, da seguire con attenzione, con l'auspicio che il nuoto vastese, che nel 2013 ha vissuto già momenti entusiasmanti, possa continuare ancora a sognare grazie ai suoi giovani e talentuosi campioni.