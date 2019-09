“Fiab Vasto Pedala” organizza l’ Aperi-Natale per tesseramenti 2014. L’associazione ciclo-ecologistaorganizza l’

L'appuntamento è per Domenica 22 Dicembre 2013 dalle ore 18 in poi presso il Bau Bar in via Adriatica, a Vasto (vicino il portale di San Pietro). Un'occasione per gli auguri e per divertirsi tutti insieme.

Sarà possibile rinnovare la propria tessera e procedere con le nuove iscrizioni per l'anno 2014 a 15 € (tessera nazionale FIAB con assicurazione, compresa la consumazione!). Solo consumazione 5 €

Per info e contatti:

Alberto (338.9675721)