"Un anno è passato e la tua amata primavera è volata in fretta. Da quando te ne sei andato, noi ci sforziamo a brindare allo stile Cavaliere, ma non c'è niente da fare, ogni volta la tua assenza si fa sempre più sentire. Ogni evento diventa ormai un tormento perché ci ricorda sempre che non sei più qua. Mamma mia quanto ci manchi, caro papà. La tua amata famiglia". E' uno dei messaggi che i familiari hanno voluto dedicare al Enzo Ronzitti, che a Vasto tutti conoscevano semplicemente come Il Cavaliere.

A un anno dalla scomparsa, una messa di suffragio verrà celebrata domani, alle 17, nella chiesa San Pietro in Sant'Antonio, in via Adriatica.

"Siamo qui muniti di chitarre e tamburelli, pronti ad intonare solo per te il Tu scendi dalle stelle. Anche se ora canterai solo per i tuoi cherubini, qua giù ci penseranno i tuoi amati nipotini! Lucia, Enzo, Giampaolo, e Christopher Elia".

I familiari e i tanti amici si stringeranno ancora una volta attorno al ricordo del Cavaliere e del suo sorriso contagioso. Ci sarà anche Il Capitano (Tonino Di Santo), compagno di tante serenate e Pasquette in allegria.