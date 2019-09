Sentenza Icea, ancora veleni:

"Il Partito democratico di San Salvo, con il suo segretario Gennaro Luciano, è stato di recente troppo impegnato a sostenere Cuperlo perdente da essersi distratto sul contenzioso Icea a tal punto da avere degli evidenti vuoti di memoria". E' la replica della lista civica San Salvo città nuova alle prese di posizione del Pd sulla sentenza con cui la Corte d'appello ha condannato il Comune a un pagamento milionario (3 milioni 600mila che, sommati a interessi e tasse, salgono a 4 milioni 400mila) a beneficio del consorzio edile sansalvese.

"Le dichiarazioni del Pd sul caso Icea sorprendono per il modo in cui vogliono prendere in giro i cittadini. Il segretario Gennaro Luciano, ammesso che rappresenti ancora il popolo del Pd dopo le schiacciante vittoria dei renziani, ben farebbe a spiegare ai cittadini come mai oggi sul Comune penda una sentenza di condanna per oltre 4 milioni di euro. D’altro canto il segretario del Pd ha rapporti molto stretti con chi ha causato, senza saperlo risolvere, questo contenzioso così grave. Se oggi si è arrivati a queste cifre, è per quello che è stato fatto nel passato, quando si è sempre rifiutata una soluzione saggia con Icea. Oggi i protagonisti di quegli anni devono assumersi le responsabilità di aver fatto trovare la nostra città con oltre 4 milioni di euro da pagare. I salvatori della patria non sono coloro che l’hanno affossata. Oggi l’amministrazione di centrodestra tenta invece di proteggerla".