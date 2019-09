Nella penultima giornata di andata del campionato di serie C2 di calcio a 5 vittoria per entrambe le formazioni del Vastese impegnate nel girone B. Le due formazioni iniziano a staccarsi dalle zone basse della classifica e possono ben sperare per il prossimo girone di ritorno, che inizierà con il 2104.

Virtus Cupello - Tombesi Ortona 11-2. E' più facile del previsto l'impegno della squadra allenata da Giampaolo Porfirio che stravince contro una delle due formazioni di Ortona, il Tombesi, inserite nello stesso girone. Alla Palestra comunale di Cupello finisce 11-2, con gli ospiti che restano aggrappati al match solo nel primo tempo, chiuso sul 4-2 per la Virtus Cupello.

Ma nella ripresa è uno show rossoblu, con ben sette marcature consecutive senza che il Tombesi sia mai riuscito a trovare la via del gol. Per la formazione del presidente Meninni sono andati a segno Cocchini, con un poker, bomber Mileno, con una tripletta e poi Luca Grimaldi e Luigi Gigione Galante con due gol a testa. L'ultimo impegno del 2013 vedrà i cupellesi impegnati sul campo del Penne.

Phoenix Ortona - Casalbordino 3-12. Vince facile il Casalbordino che supera, in trasferta, il Phoenix Ortona per 12-3. Poco da commentare in una gara che a fine primo tempo vedeva gli ospiti in vantaggio per 5 a 0 con la doppietta di Di Ghionno e le reti di Giurastante, Di Risio e Di Paolo e il portiere Della Penna che compie un solo intervento.

Nella ripresa doppietta di D’Alonzo, ancora Di Risio, Santini, Moretta e Ciffolilli portano ad 11 le reti dei giallorossi che ne subiscono 3 senza mai esser impensieriti dai padroni di casa sempre più fanalino di coda di questo campionato. Da registrare le assenze di Ninni e Fortunato che, con ogni probabilità, torneranno a disposizione non prima dell’anno nuovo. Nel tabellino vanno annotati un rigore parato da Della Penna, uno realizzato da D’Alonzo ed un tiro libero di poco a lato di Santini. Archiviata la pratica si pensa già alla partita di sabato prossimo in casa contro un buon avversario quale l’Integra Sport Chieti, quarta in classifica e staccata di sole due lunghezze dalla squadra di mister Lanza, ora terza forza del campionato con due punti di vantaggio su Cupello, Paglieta, Chieti e Guardiagrele, 4 punti di distacco dal Lanciano e 5 dal Francavilla neo capolista, in un campionato molto equilibrato, pieno di sorprese ed ancora lungo da giocare.

I risultati della 12ª giornata: Real Atessa-Penne 6-10; Francavilla - Atletico Lanciano 8-7; Fossacesia - Paglieta 6-7; Phoenix Ortona-Casalbordino 3-12; Integra Sport Chieti -Guardiagrele 2-2. Riposa: Virtus Majna

Classifica: 25 Francavilla (r); 24 Atletico Lanciano (r); 20 Casalbordino (r); 18 Paglieta (r), Virtus Cupello (r), Integra Sport Chieti (r), Guardiagrele (r); 16 V.Majna (r); 15 Penne (r); 13 Fossacesia; 9 Tombesi Ortona (r); 6 Real Atessa (r); 1 Phoenix Ortona (r)