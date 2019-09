Dopo il maltempo che ha bloccato i biancorossi per alcune giornate, si torna in campo per la prima gara di ritorno nell’anticipo infrasettimanale - notturno- contro il Pratello, compagine amica che si trova a disputare il primo campionato uisp. La gara è stata a rischio rinvio a causa di una fittissima nebbia che non consentiva di vedere da porta a porta, ma l’arbitro – forse il peggiore incontrato nelle quattro stagioni - ha deciso di giocarla ugualmente prendendo spesso degli abbagli allucinanti.

Complici molte defezioni, il tecnico biancorosso è costretto a schierare la dodicesima formazione diversa in altrettante gare, cosa che ovviamente non sta giovando al gioco che da inizio anno aveva in mente il mister. Si parte con l’ultimo acquisto del 2013 Osmanaj a difendere la porta, linea difensiva con Mariotti F. e Maccione esterni con Santilli e Di Giacomo centrali, centrocampo a rombo con Di Fabio vertice basso con ai suoi lati Crisanti e Mazza (capitano di giornata) e Mariotti G. al rientro dopo l’infortunio di metà Ottobre, che si posiziona trequartista alle spalle della consolidata coppia Russo-Merolla.

Parte benissimo la compagine di Bozzelli che al 3’ va vicinissima al gol con una palla vagante in area avversaria sulla quale Merolla colpisce male e manda a lato di pochissimo, così come Russo che cinque minuti più tardi non trova la sfera sul lancio di Crisanti e viene anticipato dal portiere ospite. Passano altri cinque minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa giallonera spazza in modo affannoso evitando che il pallone arrivi sui piedi di Maccione appostato sul secondo palo. Al 22’ un lancio ospite mette fuori tempo Di Giacomo e permette alla punta avversaria di trovarsi a tu per tu con Osmanaj e batterlo al primo tiro, come spesso accade in questa stagione.

Questa rete sembra far riaffiorare i fantasmi di tutte le undici giornate precedenti in cui dopo un gran lavoro e gioco, ci si ritrova sotto alla prima occasione e infatti passano pochi minuti e i gialloneri recuperano palla a centrocampo e lanciano sulla fascia la punta (in fuorigioco di almeno tre metri) che si accentra prima di saltare l’estremo difensore biancorosso ed insacca il 2-0 che taglia le gambe ai ragazzi di mr.Bozzelli. Ormai il Boca giochicchia e non riesce a reagire ed al minuto 33 arriva il 3-0 ospite con una punizione beffarda che rimbalza davanti al portiere prima di superarlo.

Al terzo minuto dopo lo scadere del primo tempo, ovviamente senza nessuna segnalazione di recupero, un ennesimo lancio mette la punta (autore della prima rete) nuovamente a tu per tu con il portiere e lo batte per il 4-0 con cui si chiude la prima frazione. La ripresa poteva portare ad un’imbarcata assurda, invece i biancorossi partono con una rabbia incredibile e con la sostituzione Merolla-Masina, si passa al tanto amato 4-2-4 del tecnico, con Mazza e Di Fabio in mediana e il quartetto offensivo con Masina e Crisanti ai lati del duo G.Mariotti-Russo. Subito i risultati si vedono con la rete di Russo che riapre i giochi con una conclusione in area dopo una giocata di Crisanti sulla fascia sinistra.

Passano due minuti e un gran recupero di Di Fabio permette a Mariotti di calciare al volo dalla distanza, ma la sfera colpisce la traversa prima che Masina arrivi lungo sul pallone e lo spedisca incredibilmente fuori. Ormai gli avversari sono in balìa dei biancorossi e l’avanzata dei terzini in linea con i mediani porta il Boca a schierarsi con un 2-4-4 che porta i suoi frutti nel computo delle azioni create visto che al 16’ Russo viene atterrato al limite, sulla palla arriva G.Mariotti che tira a sorpresa e segna il 2 a 4 che però non viene convalidato dall’arbitro perché la barriera aveva chiesto la distanza, cose davvero dell’altro mondo, non ci si crede.

Comunque i biancorossi continuano a giocare un gran calcio e su un calcio d’angolo di Di Fabio la palla arriva a Russo che con una bellissima rovesciata colpisce la seconda traversa di giornata. Altri due minuti ed ancora Russo imbeccato da Mariotti tira di testa per anticipare il portiere e spedisce di poco a lato, così come tre minuti più avanti dove un grande assist di Crisanti consente a Russo di rovesciare per l’ennesima volta, ma questa volta è un difensore sulla linea a mandare la palla in angolo portiere battuto. Ormai è un tiro a bersaglio ma la porta sembra stregata anche se al 28’ arriva il 2-4 ancora con Russo che si invola da destra e batte il portiere sul lato opposto.

Il tempo a disposizione c’è per la rimonta, ma quando un intervento prodigioso dell’estremo difensore ospite su Santilli si capisce che ormai è finita ed infatti negli ultimi due minuti gli ospiti riescono a superare la metà campo, complice l’immneso forcing finale portato con tutti gli effettivi, ma un grandissimo intervento di Osmanaj evita la quinta rete. A fine gara i ragazzi ricevono i complimenti sportivi degli avversari , perché è vero che nella prima frazione sono andati sotto di 4 reti su 4 tiri, ma i 10-12 tiri della gara con una rete annullata, due traverse, un salvataggio sulla linea e alcuni grandi interventi del portiere avrebbero potuto portare ad una clamorosa rimonta da 4-0 a 4-4, che per tutta onestà, ci sarebbe andato stretto il risultato vista la grande mole di gioco offensivo espresso.

Ora la sosta di natalizia fino a metà Gennaio in cui probabilmente si cercherà di recuperare la mentalità, ripartendo dalla ripresa di questa gara, perché se dovessimo giocare sempre così crediamo di poter dire ancora la nostra in questo campionato, che ad ora vede i biancorossi terzultimi con 7 punti in 12 gare, a quattro punti dalla salvezza.

Oggi, martedì 17, la squadra con amici, amiche e donne al seguito, si ritroverà presso uno degli sponsor per la consueta cena natalizia in cui ci si scambieranno gli auguri e si tracceranno le linee guida per centrare la salvezza a maggio.

ASD Boca Punta Penna – FC. Pratello 2 – 4 (Duryasz, Gallo, Tilli, Duryasz; Russo, Russo)

ASD Boca Punta Penna: 1 Osmanaj; 2 F.Mariotti, 5 Santilli, 4 Di Giacomo, 13 Maccione; 7 Mazza (C), 10 Di Fabio, 12 Crisanti; 14 G.Mariotti; 18 Russo, 16 Merolla. A disposizione: 15 Masina, 17 Pedace. All. Bozzelli. Dirigenti: Fernandéz, Brindisi.

Ufficio Stampa ASD Boca Punta Penna