La Vastese perde 4-0 contro il Pescara nella prima delle due semifinali in programma oggi pomeriggio allo stadio Aragona per il Quadrangolare Giovanile Juniores. In gol Saltarin, Cherubini e Florimbj, autore di una doppietta. Regge bene la Vastese, soprattutto nel primo tempo, davanti ad un avversario che, anche se con varie defezioni, è di categoria superiore e comunque gioca per vincere. La squadra allenata da Giampaolo disputerà la finale di giovedì alle 17.00 contro il Recreativo de Huelva vincente 1-0 contro la Virtus Lanciano grazie alla rete di Herdosa al 31'. La Vastese sarà invece in campo alle 14.30 per la finale del 3° e 4° posto e affronterà i lancianesi.





La partita. Le reti dietro le porte e i pali che le sorreggono non sono stati sistemati nemmeno in questa occasione, la tribuna stampa si presenta sporca come al solito. Neanche al cospetto degli ospiti provenienti dall’estero sono state fatte pulizia e manutenzione. I tanti buoni propositi sul calcio e i giovani di questo passo rimarranno solo chiacchiere, di concreto c’è solo un’altra brutta figura di Vasto, una consuetudine ormai all’Aragona, anche se resterà tra pochi intimi perché l’affluenza alla manifestazione è bassa, complice l’orario.

Nel Pescara di Giampaolo e del suo vice ex Pro Vasto Ruscitti, non ci sono Savelloni, Selasi e il nazionale under 17 Vitturini. Nella Vastese, che schiera Cardone, Galiè e Balzano dall’inizio, in panchina ci sono i due nuovi acquisti Donato Forte e Matteo Di Giorgio.

Al 6’ ospiti subito in vantaggio, percussione dalla sinistra di Morelli, tiro rasoterra, respinta corta c’è Saltarin che insacca, al 13’ Finamore ha una buona palla per concludere a rete, ma non coglie l’attimo. Al 20’ bel diagonale dalla distanza di Cherubini che impegna Schiavone, il portiere respinge di pugni.

Al 24’ Luca entra in area, supera con un dribbling Di Santo, Schiavone in uscita blocca. Al 28’ conclusione potente di Morelli che finisce fuori, al 30’ ci prova Piccinini debolmente, Chessa para, al 33’ Cherubini raddoppia, si inserisce in area e davanti a Schiavone e insacca.

Al 42’ arriva la risposta Vastese con un contropiede di Farciti in combinazione con Finamore, ma niente di più, un minuto dopo conclusione imprecisa di Cardone sul fondo. Al 44’ bella punizione dal vertice sinistro di Cardone, Chessa mette in angolo a seguire un tiro di Piccinini finisce alto di poco.

La prima azione del secondo tempo è di marca pescarese, al 51’ bolide da fuori di Ranelli che si perde sul fondo, al 55’ Gentile, appena entrato, scheggia la traversa, al 58’ Cherubini dalla destra mette in mezzo bene per Florimbj che svetta di testa e firma il terzo gol biancazzurro. L'attaccante si ripete al 62' quando Schiavone esce a vuoto e Florimbj ancora di testa insacca.

Al 75’ ancora Pescara in avanti con Lucas che impegna Lafsahi, entrato per Schiavone, che chiude in angolo. Nel finale contropiede di Farciti che a sinistra apre per Di Giorgio che non ne approfitta.

Tabellino

Vastese-Pescara 0-4 (0-2)

Marcatori: 6’ Saltarin (Pescara), 33’ Cherubini (Pescara), 58’ Florimbj (Pescara), 62’ Florimbj (Pescara)

Vastese: Schiavone (71’ Lafsahi), Di Santo, Tricase (89’ Marinelli), Cardone (71’ Desiati), Galiè, Savino, Farhiti, Piccinini (46’ Di Giorgio), Finamore A. (55’ Di Croce), Fabrizio (60’ Forte), Balzano (79’ D’Adamo). Allenatore Michele Stivaletta

Pescara: Chessa, Gueye (63’ Andeuza), Morelli (50’ Di Pasquale), Ranelli, Schiazza, Di Nicola, Rosafio (63’ Cerulini), Florimbj (82’ Di Rocco), Saltarin (54’ Gentile), Cherubini (77’ Sekou), Lucas. A disposizione Agresta. Allenatore Federico Giampaolo

Arbitro: D’Alanno di Vasto

Nell'altra semifinale vincono gli spagnoli del Recreativo de Huelva per 1-0 con gol di Herdosa al 31' sulla Virtus Lanciano. Gli spagnoli sono una squadra tosta, al primo minuto c'è subito un tiro di Hurtado che finisce fuori di poco, al 6’ ci prova ancora Hurtado ma la sua conclusione finisce fuori di poco.

All'8’ si vede in avanti i rossoneri con un tentativo di Difino che si perde sul fondo. Al 31’ vantaggio spagnolo, un rinvio sbagliato del portiere del Lanciano Maggi serve involontariamente Herdosa che a porta vuota insacca. La squadra di Alfieri ci riprova al 50’ Pape Babacar che impegna con un forte diagonale Arturo che mette fuori.

Al 75’ Virtus vicina al pareggio con un colpo di testa di Alessandroni che va fuori, al 79’ conclusione di Orta, che poteva passare al compagno libero. Al 90’ Pape Babacar su calcio piazzato passa a Fioretti che serve di nuovo il compagno che tira a lato.

Dopo 7 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine, il Recreativo va in finale contro il Pescara e dopo la conclusione dell'incontro svolge anche una seduta defaticante di allenamento sul prato dell'Aragona. Gli spagnoli fanno impressione per la loro mentalità da professionisti, ieri pomeriggio subito dopo l'arrivo in città sono andati a correre sul lungomare.

Tabellino

Recreativo de Huelva-Virtus Lanciano 1-0 (1-0)

Marcatori: 31’ Herdosa (Recreativo de Huelva)

Recreativo de Huelva: Arturo, Ivan, Lopez S. (73’ Vargas), Diaz (86’ Moll) , Gomez M., Calco, Maya (62’ Gomez R.) , Octa, Delgado (76’ Hernandez), Hurtado (91’ Melgerego), Herdosa (82’ Boza). A disposizione Bahamonde, Main, Rodriguez. Allenatore Juan Manuel Pavon

Virtus Lanciano: Maggi, Giancristofaro D., Degrassi, Castaldi, Alessandrini (91’ Giancristofaro A.), Lisari (76’ Di Renzo), Pape Babacar, Verna, Barone (54’ Fioretti), Difino (83’ Carpineta), Bojda. A disposizione Terbeshi, Raho, Sablone. Allenatore Salvatore Alfieri

Ammoniti: Bojda (Virtus Lanciano)