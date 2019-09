E' stata parzialmente riaperta al traffico via Tre Segni, lungo il costone orientale di Vasto. La strada era chiusa da un paio di settimane a causa di una frana che ha creato il vuoto tra la piastra d'asfalto e il terreno sottostante (leggi la notizia). Una palma era stata risucchiata da un'aiuola. Il fronte dello smottamento è lungo una ventina di metri. La balconata e la zona parcheggi rimangono transennate.

Riaperta, invece, al traffico la corsia su cui da ieri sono tornate a transitare le auto. "Già da oggi - annuncia Nicola Tiberio, assessore ai Lavori pubblici - è previsto l'inizio degli interventi di ripristino del tratto di costone franato. Li eseguirà la Sasi", la società che gestisce il servizio idrico integrato (reti idriche, fognarie e depurazione) in 92 comuni su 104 della provincia di Chieti. Ma è solo un intervento tampone. Servono soluzioni definitive per evitare che accada la stessa cosa anche in altri tratti della balconata panoramica di Vasto.

Intanto, permane il restringimento di carreggiata sull'Istonia, la strada che collega la città alta a Vasto Marina: all'altezza della doppia curva che si trova a metà tracciato, il terreno ha ceduto ai margini della carreggiata.