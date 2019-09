Discariche abusive, una piaga:

La cifra non è indifferente: "Per le discariche abusive il Comune di Vasto ha speso 150mila euro", fa i conti Marco Marra, assessore ai Servizi, a margine del Consiglio comunale di ieri in cui la maggioranza di centrosinistra ha approvato l'assestamento di bilancio.

Il territorio comunale, ampio 70 chilometri quadrati, è disseminato di discariche abusive. Immondizia di ogni genere, anche ingombrante e pericolosa, viene abbandonata settimanalmente lungo le strade di campagna, sotto ai ponti dell'autostrada A14, vicino ai corsi d'acqua e lungo l'ex tracciato ferroviario.

Sono stati oltre 300 dall'inizio dell'anno gli inquinatori multati o penalmente denunciati. Ma il proliferare degli immondezzai è inarrestabile.

E si somma a un altro fenomeno sempre più dannoso: il vandalismo. "Ai 150mila euro per le bonifiche vanno aggiunte le cifre necessarie a riparare i danni degli atti di vandalismo", commenta Marra. In piazza Rossetti anche quest'anno è stato danneggiato il presepe. "Il settore Servizi si sta adoperando per riparare la statua rotta. In questi casi, la denuncia contro ignoti serve a poco. E la cosa più grave, a mio avviso, non è il danno economico, ma l'omertà che circonda gli autori di questi atti".