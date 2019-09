Mario Luongo passa al Real Tigre:

Colpo di mercato del Real Tigre che ingaggia Mario Luongo, centrocampista di grande esperienza, svincolato dalla Virtus Cupello. L'ex capitano della Vastese, classe 1978, sarà subito disponibile e inizierà ad allenarsi con la sua nuova squadra già da giovedì pomeriggio.

Si conclude in maniera positiva per Antonio Liberatore e per la società della presidentessa Simonetta Baiocco un corteggiamento che durava da anni.

Luongo, che dovrebbe debuttare domenica prossima nella trasferta di Sambuceto contro la Folgore, commenta l'ufficialità del suo trasferimento: "Questo per me non è un punto di arrivo, lo considero un punto di partenza. Sono in un ambiente che conosco bene, con Antonio Liberatore e tutti i ragazzi del Real Tigre c'è un rapporto particolare, li conosco da anni, mi metto a disposizione del gruppo".

Il primo allenamento è fissato giovedì pomeriggio: "Anche se non gioco da un paio di mesi sono pronto, la Promozione è un campionato che conosco e sono convinto che possiamo fare bene".

Novità anche a San Salvo dove si svincolano Giuliano, il portiere Coccia e i centrocampisti Sasso, Gancitano e Vitiello. Il difensore ex Pro Vasto ha chiesto lo svincolo alla società. In arrivo il portiere Crescenzo Mainardi dalla Virtus Cupello, al suo posto in rossoblu l'ex Vastese Andrea Garibaldi.