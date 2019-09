Il Vasto Marina supera 3-2 il San Salvo e allunga in classifica nel campionato juniores d'Elite. Bella partita tra due squadre che hanno ben figurato, dimostrando di meritare le posizioni di vertice, i ragazzi di mister Di Nardo escono sconfitti, ma a testa alta.

I primi a segnare sono gli ospiti al 24' con Sessa, al 30' pareggia Cesario su rigore, ma immediatamente i biancazzurri si riportano ancora avanti grazie a Di Pietro. In tre minuti i vastesi prima pareggiano e poi passano in vantaggio, sempre con il capitano Cesario. La squadra di Maccione resta al comando con 31 punti, in attesa di recuperare giovedì la gara esterna contro il Francavilla, seguono i biancazzurri ora a -6.

Una vittoria che tutta la squadra dedica al compagno Luca Di Biase.





La partita. I padroni di casa sono imbattuti, hanno un vantaggio di tre punti sul San Salvo, ma devono recuperare una gara, per gli ospiti è l'occasione per agganciare i vastesi momentaneamente in vetta. Assenti per squalifica Forte nel Vasto Marina e Alberico nel San Salvo. In campo tanti giovani interessanti, molti dei quali nel giro della rappresentativa regionale juniores.

Parte in avanti la squadra di casa e al 9' un tiro di Cesario sfiora il palo alla sinistra di Raspa, al 13' un punizione a giro del capitano del Vasto Marina si avvicina all'incrocio e finisce fuori. Rispondono gli ospiti al 17' con Sessa che in velocità entra in area ma viene fermato da Gaspari in uscita bassa.

Al 23' D'Aulerio, recentemente convocato a Coverciano nella nazionale under 17, lascia partire un bolide che sorvola la traversa. Passa un minuto e il San Salvo segna con Sessa, bravo in velocità a superare gli avversari e a coordinarsi. Dura poco il vantaggio ospite, al 29' Riella scatta sulla fascia sinistra, entra in area, Pollutri commette un fallo e l'arbitro decreta il rigore, lo batte Cesario che spiazza il portiere avversario e pareggia. Per l'attaccante vastese è il secondo gol al San Salvo in meno di una settimana dopo quello di mercoledì con la prima squadra.

Al 31' i biancazzurri segnano di nuovo, questa volta è Di Pietro e regalare la gioia ai suoi. Nell'azione del gol il portiere Gaspari riceve una botta in faccia e deve lasciare il campo, al suo posto Macchia. Al 41' pareggia ancora il Vasto Marina, Monachetti su calcio d'angolo mette al centro, Stivaletta tocca per Cesario che insacca.

Due minuti dopo l'attaccante vastese servito dalla destra alla perfezione da Monachetti svetta di testa e sigla il terzo gol. Al 44' un incontenibile Cesario cerca la quarta rete con una conclusione che esce di poco.

Nella ripresa il Vasto Marina potrebbe segnare al 57', ma questa volta Cesario da buona posizione all'interno dell'area non è abbastanza cattivo nel tirare in porta e la sua conclusione debole viene parata da Raspa.

Al 60' San Salvo pericoloso con Ferrante che serve sulla destra l'accorrente Tamburrino che colpisce la sfera e manda a lato, al 65' di nuovo Ferrante centralmente bloccato da Macchia. Il Vasto Marina controlla il risultato, all'86' c'è il doppio intervento di Raspa su Cesario e su Marchesani. I padroni di casa conquistano una vittoria che permette di tenere il San Salvo a distanza di sicurezza, in attesa del recupero di giovedì a Francavilla.

Tabellino

Vasto Marina-San Salvo 3-2 (3-2)

Marcatori: 24' Sessa (San Salvo), 30' rigore Cesario (Vasto Marina), 31' Di Pietro (San Salvo), 41' Cesario (Vasto Marina), 43' Cesario (Vasto Marina)

Vasto Marina: Gaspari (32' Macchia), La Guardia, Nocciolino, Stivaletta, Marinelli, D'Alessandro, D'Ottavio (64' Piras), Labrozzi (83' Marchesani), Cesario, Monachetti (80' Carulli), Riella. A disposizione Lanzetta, Iammarino. Allenatore Antonio Maccione

San Salvo: Raspa, Tamburrino, Ciavatta (74' Lamberti), Pollutri (87' Di Virgilio), Ramundo, D'Aulerio, Monaco (52' Maiello), Nicodemo, Ferrante, Di Pietro, Sessa. A disposizione Marinelli, Antenucci, Menna, D'Adamo. Allenatore Vincenzo Di Nardo

Arbitro: Fabiano Di Netti di Lanciano

Ammoniti: Stivaletta (Vasto Marina), Marinelli (Vasto Marina), Cesario (Vasto Marina), Tamburrino (San Salvo), Pollutri (San Salvo), D'Aulerio (San Salvo)