Allievi Regionali, Miglianico-Bacigalupo 0-2

Vittoria fondamentale per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano per 2-0 sul campo del Miglianico e conservano, a un turno dalla fine della prima fase, 3 punti di vantaggio sul sesto posto occupato dalla D´Annunzio Marina.

Partenza lenta dei vastesi che soffrono nei primi 20 minuti: i padroni di casa del Miglianico infatti vanno vicini al vantaggio in un paio di circostanze e chiedono anche un calcio di rigore che l´arbitro non concede; la squadra di mister Maurizio Baiocco però piano piano entra in partita e al 32´ va in vantaggio con Santoro, bravo a sfruttare un errore difensivo dei locali.

Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia al 53´ con Ciccotosto che si fa trovare pronto su una palla non trattenuta dal portiere del Miglianico; i vastesi poi gestiscono con relativa tranquillità la reazione dei padroni di casa. Il match termina così 2-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che, per essere sicura della qualificazione alle fasi finali, dovrà almeno pareggiare nell´ultimo turno contro la Virtus Vasto: in caso di sconfitta invece ci sarà molto probabilmente uno spareggio contro la D´Annunzio Marina che non dovrebbe avere problemi a battere il San Salvo.

Tabellino

Miglianico-Bacigalupo 0-2 (0-1)

Reti: 32´ Santoro (B), 53´ Ciccotosto (B)

Bacigalupo: Canosa, Aganippe, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto (Fiore), Natarelli (Ciccarone), Carriero, Santoro (Cozzolino). All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Fater Angelini 7-1

Dopo la matematica qualificazione alle fasi finali ottenuta con la vittoria nel recupero di mercoledì con la Virtus Cupello, i giovanissimi regionali proseguono la loro marcia e battono la Fater Angelini con il punteggio di 7-1.

Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Di Virgilio e Maccione, nella ripresa i vastesi arrotondano il risultato con la doppietta di Alberico, con un altro gol di Maccione e con le marcature di Napoletano e Galiè, prima di subire la rete della bandiera dei pescaresi firmata da Venditti che fissa il punteggio finale sul 7-1. Con questo successo i ragazzi di mister Massimo Baiocco salgono a 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), un ottimo bottino che ha permesso una tranquilla qualificazione alle fasi finali, in cui dal 12 gennaio fino a metà maggio si sfideranno le migliori 10 squadre d´Abruzzo. Nell´ultimo turno della prima fase i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.

Tabellino

Bacigalupo-Fater Angelini 7-1 (2-0)

Reti: 20´ Di Virgilio (B), 25´ Maccione (B), 40´ Napoletano (B), 45´ Alberico (B), 48´ Maccione (B), 50´ Alberico (B), 52´ Galiè (B), 70´ Venditti (F)

Bacigalupo: Di Guilmi, Carulli, Maccione (Notarangelo), Fosco, Sarchione (Ciancaglini), Napoletano (Pietrocola), Galiè, De Rosa (Di Lorenzo), Alberico, Di Virgilio (Ciccotosto), Antonino. All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali.

Si è giocata la 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. La Giovanile Chieti espugna Loreto Aprutino e si riporta a +2 sul Poggio degli Ulivi, fermato sull´1-1 dal River Casale che con questo pareggio accede matematicamente alle fasi finali. Qualificazione più vicina anche per la Bacigalupo che passa a Miglianico e ora ha bisogno di un punto nell´ultimo turno con la Virtus Vasto, altrimenti ci potrebbe essere lo spareggio con la D´Annunzio Marina che piega la Virtus Cupello e la prossima settimana non dovrebbe avere problemi a battere il San Salvo; il Lauretum invece, dopo la sconfitta con la Giovanile Chieti, per andare alle fasi finali dovrà ottenere 3 punti tra il recupero con il Francavilla e l´ultimo impegno con il Poggio degli Ulivi. Nelle altre gare sorridono la Spal Lanciano (1-0 sul Sant´Anna), la Virtus Vasto (2-0 sulla Caldora), il Francavilla (1-0 sul San Salvo) e l´Acqua e Sapone (1-0 sul Manoppello Arabona).

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 37, Poggio degli Ulivi 35, River Casale 28, Bacigalupo 27, Lauretum* 25, D'Annunzio Marina 24, Spal Lanciano e Virtus Vasto 23, Francavilla* 19, Acqua e Sapone e Caldora 18, Manoppello Arabona e Virtus Cupello 12, Sant'Anna 9, San Salvo 4, Miglianico 3 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B. Goleade per le già qualificate Poggio degli Ulivi e Bacigalupo che battono il Lauretum e la Fater Angelini, successi importanti anche per la Virtus Vasto, per il River Casale e per il Penne che superano rispettivamente la Caldora, i Quattro Colli e i Delfini Biancazzurri e continuano a lottare per la qualificazione, brutta sconfitta invece per la Giovanile Chieti che perde con il Fossacesia ed è sicuramente fuori dalle fasi finali; chiudono il quadro del 14° turno il 3-0 a tavolino della D´Annunzio Marina sulla Virtus Cupello (che per la terza volta non si presenta a giocare) e il 6-0 del Francavilla sul San Salvo.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 42, Bacigalupo 34, Delfini Biancazzurri* 31, Virtus Vasto 30, River Casale* 28, Penne 27, D'Annunzio Marina 25, Giovanile Chieti 24, Fossacesia e Francavilla 19, Caldora 14, Fater Angelini 11, Lauretum 10, Quattro Colli 6, San Salvo 4, Virtus Cupello -3 (* una partita in meno)

Loris Napoletano