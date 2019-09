Continua a raccogliere successi Valentino Sirolli, il giovane dj vastese, che da qualche tempo si è trasferito a Milano per gli studi universitari e per il suo lavoro nel mondo della musica. Il brano Overdrive, firmato insieme a Christian Mastro e Steven Spassov per l'etichetta Subtone, in meno di due mesi dalla sua pubblicazione su Youtube, ha ottenuto già oltre 172mila visualizzazioni.

Lo scorso febbraio avevamo intervistato Valentino per farci raccontare questa sua nuova "dimensione" milanese (clicca qui). Oggi vi proponiamo Overdrive, che sarà certamente apprezzata dagli amanti di questo genere musicale.

La pagina facebook di Valentino Sirolli (clicca qui)

Il sito web (clicca qui)