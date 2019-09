Si ferma in semifinale l'avventura della Promo Tennis Vasto nel campionato a squadre Winter Cup 2013. La formazione vastese, guidata da Pino D'Alessandro, esce sconfitta dal circolo pescarese "Asd Prati 37". Sei ore di gioco sui campi in terra rossa, ostici per i tennisti vastesi che non hanno la possibilità di allenarsi su questo tipo di fondo, molto diverso dal sintetico degli impianti del quartiere San Paolo di Vasto.

Le sfide in dettagli:

Troiano N. – Cartuccia 6/3 – 0/6 – 4/6

Santicchia – Segoni 6/4 – 1/6 – 6/1

Doppio: D’Alessandro/Checchia – Baroni/Buongiovanni 1/6 – 1/6

Molto rammarico nelle parole di Pino D'Alessandro a fine gara. "A campi invertiti il risultato sarebbe stato diverso - spiega D'Alessandro -. Stiamo cercando, con enorme difficoltà, la disponibilità di campi in terra rossa, per poterci allenare anche su questa superficie, che troveremo in molti circoli in cui saremo impegnati nel campionato di serie C che inizierà a primave.

Il tennis a Vasto deve continuare a crescere in primis per i giovani ma anche per tutti coloro che hanno una valenza al di fuori dell’ambito territoriale, creando sinergie tra le varie associazioni".