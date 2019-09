Vecchiotti torna in panchina:

Se ne parlava già da qualche giorno, ma ora è ufficiale, il vastese Massimo Vecchiotti è il nuovo allenatore del Francavilla, società che milita nel campionato di Eccellenza abruzzese.

Il tecnico già ieri ha seguito e dato indicazioni ai suoi dalla tribuna, nella sfida esterna a San Salvo, finita 2-1 per i padroni di casa, dove è andato in panchina il giocatore Roberto Contini.

Vecchiotti prende il posto di Stefano Bellè, esonerato domenica scorsa, dopo la sconfitta interna contro la Virus Cupello. “Abbiamo scelto Vecchiotti – dice il direttore sportivo del Francavilla Andrea Masciangelo - perché dopo aver puntato su un giovane ci siamo resi conto che ci serviva un tecnico di esperienza con le sue caratteristiche. A parte che è un mio ex compagno di squadra lo conosco molto bene e so quello che può dare alla squadra, è uno che respira calcio”.

Vecchiotti, classe 1961, ha allenato, oltre alle giovanili della Pro Vasto, Petacciato, Mafalda, Gissi, San Paolo Vasto. Lo scorso hanno era subentrato dopo cinque giornate a Luigi Baiocco alla guida della Vastese in Promozione, per poi dimettersi a dieci giornate dal termine. Tre stagioni fa ha portato il Vasto Marina dalla Promozione all’Eccellenza, per poi conquistare nell’annata successiva un quinto posto.

“Questa per me è una grande occasione per fare di nuovo ciò che mi piace di più - dichiara il nuovo allenatore del Francavilla – sono orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me, nel pescarese ci sono tanti tecnici bravi che sarebbero andati volentieri ad allenare questa squadra. Ringrazio la società per l'opportunità che mi concede. Questa è una società importante, seria, con un glorioso passato, molto organizzata, con delle strutture molto buone, come il sintetico e non solo”. Sulla posizione di classifica, la sua squadra è nella seconda metà a 18 punti, Vecchiotti ha le idee chiare: “Non facciamo drammi, non siamo ultimi, ma nemmeno in alto, quindi ci sarà da lavorare e migliorare alcuni aspetti, ma sono certo che possiamo farcela, anche se non sarà assolutamente semplice, dobbiamo stare attenti, ma questa squadra ha delle potenzialità”. Ha già fatto qualche richiesta di mercato? “Vedremo quello che succede, ci guardiamo intorno, mi fido di chi se ne occupa”. Per Vecchiotti è una rivincita? “No, anzi, colgo l’occasione per fare gli auguri di Natale alle quattro squadre vastesi di Eccellenza e su quanto accaduto lo scorso anno ribadisco che ho fatto tutto il bene della Vastese, sia allenandola, sia andando via”.

Vecchiotti, che da domani inizierà a dirigere gli allenamenti a Francavilla, debutterà con la sua nuova squadra domenica in casa contro l’Avezzano, un inizio subito in salita, ma il mister ci è abituato e non sarà di certo intimorito.