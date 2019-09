Per la gioia dei più piccini, Babbo Natale è arrivato nel punto vendita di Vasto di Original Marines, il negozio dedicato all'abbigliamento per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Ha portato con sé allegria e zucchero filato. Tanti bambini, divertiti, insieme ai loro genitori si sono fermati ieri nel negozio di corso Garibaldi per ricevere un dolcissimo dono e trascorrere momenti di allegria.

Il negozio - A puntare su un’azienda che ha una lunga tradizione nel campo dell’abbigliamento è un gruppo di soci con tanta esperienza nel commercio.

A dispetto del nome made in Usa, Original Marines è un’azienda assolutamente italiana. Nata nel 1983 in Campania, inizialmente specializzata in t-shirt e poi ingranditasi pian piano fino a creare linee di abbigliamento ed accessori complete, la Original Marines da 20 anni ha creato la sua rete di franchising, con la presenza di capi realizzati grazie ad accordi con società quali, Warner Bros, Disney e Sanrio (Hello Kitty).

Il 90% dei capi in vendita nel negozio è realizzato con il 100% di cotone, fattore non da poco considerato che ad indossarli sono dei giovanissimi. Chi veste Original Marines sceglie uno stile di vita dinamico, allegro, originale. Un mondo fatto di valori e di attenzione per i bambini che da anni crescono insieme al brand fino a diventare a loro volta genitori.

Le linee di abbigliamento sono divise in base alle fasce d'età e a seconda che si tratti di maschi o femmnine. Così ci sono neonato e neonata, da 0 a 18 mesi, bambino e bambina, dai 2 ai 10 anni, e poi ragazzo, 12-16 anni e donna (con le linee di abbigliamento pensate per le adolescenti che possono essere gradite anche da chi ha qualche anno in più).

