Sull’ostico parquet del Magic Basket Chieti, nel campionato di serie C, arriva una sconfitta per gli Amici del Basket San Salvo con il punteggio di 84-77. Ottima partenza per gli Amici che giocano una buona pallacanestro durante tutta la gara. La partita è punto a punto per tutto l’incontro con continui sorpassi da parte di entrambe le formazioni.

Nel secondo quarto il giovane Salvatorelli subisce un brutto infortunio scivolando di fronte alla panchina dei padroni di casa a causa del parquet bagnato. Biasone e compagni lottano su ogni pallone fino ad arrivare al massimo vantaggio di 5 punti ma il lungo Toth in un momento delicato compie un fallo tecnico che permette al Magic Chieti di ristabilire la parità.

La formazione di casa in seguito allunga il vantaggio ma il giovane Gioele Fanelli, l’esperto Celenza e il combattivo e mai domo Assogna riportano gli Amici sul meno due. Nel finale un paio di palle perse favoriscono la vittoria del Magic Chieti sul più sette.

Italiano, Mariani e Di Biase sono stati i migliori giocatori per i padroni di casa.

Gli Amici di coach Linda Ialacci torneranno già da oggi al lavoro per affrontare la prossima gara di Sabato 21 Dicembre contro il Sulmona dove milita l’attuale bomber del campionato Alessandro Marzoli, rappresentante della GIBA (Giocatori Associati Basket Italiani).

Tabellini dell’incontro:

Magic Chieti: Di Falco 13 Di Biase 22 Sprecacenere 2 Milillo 0 Diodati ne Gentile 0 Nepa ne Italiano 34 Mariani 13 Pardi ne Palena 0 Ponziani ne. Coach: Di Francesco

Amici del Basket San Salvo: Desiati 9 Assogna 12 De Rosa 2 Gabriele ne Fanelli G. 3 Mancini ne Toth 16 Biasone 14 Salvatorelli 4 Fanelli M. 2 Maggio 10 Celenza 5 Coach: Ialacci

Arbitri: Grappasonno (Lanciano) e Giambuzzi (Ortona)

Parziali: 21-21 37-36 61-55 84-77

Emanuele Di Nardo