Il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento di bilancio con 13 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e il no dell'opposizione. Nel corso della seduta, il sindaco, Luciano Lapenna, e gli assessori hanno risposto alle interrogazioni, tra cui quelle riguardanti la piscina comunale e il futuro portavoce del primo cittadino.

La vigilia - In un clima da resa dei conti post-primarie, il centrosinistra vastese affronta il Consiglio comunale, in programma oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, per l'approvazione della variazione di assestamento generale di bilancio e poco altro. Oltre al punto riguardante il documento finanziario, l'ordine del giorno prevede, infatti: comunicazioni del presidente del Consiglio comunale, approvazione dei verbali delle sedute precedenti, interrogazioni e interpellanze.

Non sono attese sorprese in una maggioranza in cui le primarie hanno avuto l'effetto di una scossa di terremoto sui sempre precari equilibri interni. La vittoria di Renzi è stata netta anche a Vasto, dove i tre maggiori rappresentanti del Pd - la deputata Maria Amato, il segretario cittadino del partito Antonio Del Casale e il capogruppo consiliare Francesco Menna - erano schierati sul fronte opposto a quello del neo segretario democratico.

A seguito del responso delle urne, sono riemerse vecchie ruggini. Dopo l'ultimatum lanciato da Del Casale nei confronti del sindaco, Luciano Lapenna, il Psi torna a chiedere l'azzeramento della Giunta e la riduzione del numero degli assessori, come aveva fatto mesi fa, all'epoca del rimpasto che ha segnato, quale unica novità, l'assegnazione dell'assessorato all'Urbanistica proprio a un socialista: Luigi Masciulli.

"Valuteremo entro fine anno - ha detto Del Casale - gli obiettivi assegnati alla Giunta e metteremo in cantiere altre priorità, consapevoli che potrebbe essere necessario un cambio di rotta, perché non ha senso mantenere lo status quo sostenendolo solo per necessità".

"A distanza di tempo, Del Casale ci sta dando ragione", è il concetto espresso dai socialisti, che si dicono disposti a discutere dell'azzeramento della Giunta e della riduzione del numero degli assessori.