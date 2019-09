Il concerto del Natale 2013 dell'orchestra della scuola media "Salvo d'Acquisto" di San Salvo, appartenente all'Istituto Comprensivo n. 1, si terrà martedì 17 dicembre, alle ore 18.00, presso l'Auditorium della Chiesa di San Nicola vescovo. Diretta dal maestro Fausto Esposito, l'orchestra eseguirà brani della tradizione musicale legata al Natale insieme a brani di colonne sonore e di autori moderni.

L'Orchestra della Salvo d'Acquisto vanta una ormai consolidata attività musicale (con ben otto anni di corsi e concerti) con risultati lusinghieri riconosciuti grazie alla sua partecipazione a circa due concorsi nazionali all'anno. Nel 2012 e 2013 ha ad esempio partecipato al "Concorso Musicale dell'Adriatico" di Loreto, riuscendo in entrambi i casi ad entrare nel gruppo dei vincitori (i primi 4 classificati).

Quanto al maestro Fausto Esposito, è reduce da un anno ricco di successi conseguiti anche come direttore dell'Orchestra di Ripa Teatina (composta in parte da ragazzi di San Salvo). Esaltante l'esperienza dei concerti proponenti il repertorio verdiano che dapprima ha visto l'Orchestra di fiati esibirsi, in agosto, nelle principali località abruzzesi, infine, a settembre, nella città natale del grande compositore, Busseto, dove è stata nominata migliore "Banda del bicentenario verdiano".

L'Assessorato alla cultura invita dunque a non perdere l'importante appuntamento del 17 dicembre, certamente tra i più qualificanti il calendario degli eventi natalizi 2013.