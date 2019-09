Quella che è appena iniziata sarà la settimana decisiva per la consegna dei questionari da parte dei comuni per l’ottenimento della Bandiera Blu 2014.

Ad annunciarlo Paolo Leonzio, presidente della Fee Abruzzo e consigliere nazionale della Fee, che è impegnato nel sollecitare le amministrazioni comunali a completare gli adempimenti utili per poter conseguire l’importante vessillo ambientale.

Il consiglio direttivo della Fee Abruzzo, in collaborazione con il personale Tep (Tribunale delle esecuzioni penali), segnala che l’anno che si sta per concludere non è positivo per i dati raccolti sulle discariche abusive presenti nel territorio regionale e sul grado di inquinamento dei fiumi e torrenti.

"Il cattivo tempo di queste ultime settimane – commenta Leonzio – ha riversato in mare tutto ciò che era depositato sul greto dei fiumi. Materiale di ogni genere, tra cui molti inquinanti nocivi e pericolosi, che potrebbe pregiudicare la qualità delle acque del nostro mare. Segnalazione che abbiamo già fatto al ministro dell’Ambiente Orlando e all’Autorità giudiziaria competente per territorio".

Il presidente della Fee Abruzzo segnala inoltre che una gran parte dei comuni abruzzesi sono del tutto privi dei depuratori o mal funzionanti. "Abbiamo sollecitato in particolare i comuni di Bandiera Blu a ripristinare i loro depuratori o a metterli finalmente in funzione oltre ad attivare tutte le procedure per l’apertura di isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti. Un esempio a tal riguardo - evidenzia Leonzio – ciò che hanno già fatto Campomarino in Molise e San Salvo, e come si apprestano a farlo altri comuni della costa, ottenendo buoni risultati in termini anche di educazione ambientale dei cittadini".