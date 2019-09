Vince 2-0 il Vasto Marina in casa contro il Civitella Roveto con gol di Tomeo su rigore e Stivaletta. Con questa vittoria, la seconda consecutiva in una settimana, la squadra di Precali abbandona l'ultimo posto in classifica e sale a quota 13 punti, al terzultimo, scavalcando anche l'Altinrocca.

Funziona la cura del presidente Baccalà che proseguirà ancora con il mercato: in arrivo un difensore, probabilmente un terzino sinistro e forse anche un altro attaccante dopo Manno, che ha firmato venerdì.

Nel finale rissa negli spogliatoi in seguito a delle offese che, da quanto riferiscono i dirigenti del Vasto Marina, sarebbero state rivolte nei confronti della loro società dagli ospiti, che invece sostengono di essere stati aggrediti. A farne le spese il difensore Alessandro Montanari e il massaggiatore Giampietro Patrizi, entrambi del Civitella Roveto, che subito dopo si sono recati al pronto soccorso. Sul posto è arrivata la Polizia che indaga sull'accaduto. I due, secondo il racconto dei medici dell'ospedale di Vasto, erano coscienti e non erano in condizioni gravi o preoccupanti. Non essendo necessaria la tac hanno fatto rientro a casa senza essere sottoposti al controllo.





La partita. Per l’ultima giornata di andata all’Aragona scendono in campo Vasto Marina e Civitella Roveto, entrambe ultime in classifica a 10 punti. I padroni di casa mercoledì contro il San Salvo hanno vinto la prima partita in campionato e hanno agganciato i rivali, domenica sconfitti 3-1 a San Salvo, che schierano l’ex Consolazio in attacco. Gara importante, chi vince lascia l’altra squadra all’ultimo posto.

Precali manda in campo lo stesso undici vincente in settimana. L’ultimo dei nuovi acquisti, l’attaccante argentino Manno, parte dalla panchina, insieme a Veron e Marciano, con loro anche Gaspari, Monachetti, Nocciolino e Riella.

Il primo tentativo è all'11’ con Tomeo che da destra mette a sinistra per Stango che al volo serve Zanoletti al centro che tenta la giocata difficile e manda fuori in girata. Al 13’ ancora Stango serve Tomeo che colpisce al volo, la palla va sul fondo. Al 21’ sugli sviluppi di una punizione palla a sinistra per Zanoletti che crossa in mezzo, Esposito in uscita anticipa Cesario pronto a colpire.

Gli ospiti nel finale del primo tempo iniziano a prendere fiducia e si fanno vedere più spesso in avanti. Al 34’ conclusione dalla lunetta di Consolazio che sorvola la traversa. Al 37’ buona occasione per il Civitella Roveto, Ranieri servito in area sulla destra lascia partire un diagonale da distanza ravvicinata, Antenucci si distende e mette in angolo.

Al 41’ il traversone di Aldrovandi dalla sinistra arriva in area di rigore, Stivaletta libera, al 43’ una punizione dal limite di Consolazio impegna il portiere di casa che devia angolo.

All'inizio del secondo tempo c'è il fallo da rigore degli ospiti, al 51’ Stivaletta defilato in area sulla destra riceve palla ma non riesce a calciare, in seguito cerca di superare Zaurrini, la palla tocca la mano del difensore, per l’arbitro Lupoli è penalty, gli ospiti protestano. Batte Tomeo che realizza.

Al 63’ tiro-cross di D’Alessandro dalla destra, Cesario non ci arriva, Esposito blocca, al 65’ giocata stupenda di Stivaletta che in due tempi da fuori area calcia al volo e impegna l'estremo difensore avversario che devia in angolo. Al 77’ c'è il debutto del nuovo acquisto Manno che prende il posto di Cesario.

Nel finale c'è prima un tiro di Stango centrale dalla distanza, poi 7 minuti di recupero e al secondo Stivaletta riceve da Stango e a tu per tu con Esposito firma il raddoppio. Nel finale viene espulso Campanella che era in panchina nel Civitella Roveto.

Nel prossimo turno, ancora in casa, il Vasto Marina attende l'Alba Adriatica, sconfitta 1-0 a Miglianico, all'andata fini 2-1 per i teramani. Un altro turno favorevole per la squadra di Precali che può incamerare altri punti utili per raggiungere una salvezza più che tranquilla e forse anche qualcosa di più. I primi segnali sono del tutto incoraggianti.

Tabellino

Vasto Marina-Civitella Roveto 2-0 (0-0)

Marcatori: 52’ Tomeo rigore (Vasto Marina), 92’ Stivaletta (Vasto Marina)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Zanoletti (67’ Veron), Stivaletta, Cesario (77’ Manno), Stango, Tomeo (86’ Marciano). A disposizione Gaspari, Monachetti, Nocciolino, Riella. Allenatore Giampietro Precali

Civitella Roveto: Esposito, Montanari, Maceroni (89’ Tuzzi), Tavani (67’ Di Gaetano), D’Amico, Zaurrini, Ranieri (69’ Sabatini), Lo Mele, Consolazio, Di Girolamo, Aldrovandi. A disposizione Salvati, Campanella, Santucci, Formisano. Allenatore Matteo Vullo

Arbitro: Francesco Lupoli di Frattamaggiore (Nico Imbastaro e Massimiliano Urbano di Lanciano)

Ammoniti: Spagnuolo (Vasto Marina), Lo Mele (Civitella Roveto), Montanari (Civitella Roveto), Zaurrini (Civitella Roveto), Maceroni (Civitella Roveto), Di Gaetano (Civitella Roveto), Veron (Vasto Marina)

Espulso: 93’ Campanella (Civitella Roveto) dalla panchina

I risultati della diciassettesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Torrese 0-2, Miglianico-Alba Adriatica 1-0, Montorio-Vastese 2-2, Rosetana-Pineto 2-0, San Nicolò-Avezzano 3-1, San Salvo-Francavilla 2-1, Vasto Marina-Civitella Roveto 2-0, Virtus Cupello-River Casale 1-1, Acqua&Sapone-Altinrocca 4-1

La classifica. San Nicolò 45, Avezzano 37, Torrese e Capistrello 31, Pineto e Vastese 27, Alba Adriatica 24, San Salvo e Miglianico 23, Rosetana 21, Acqua&Sapone 20, Francavilla 18, Virtus Cupello 17, Montorio e River Casale 16, Vasto Marina 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. 1° di ritorno. Vasto Marina-Alba Adriatica, San Salvo-Altinrocca, Francavilla-Avezzano, Virus Cupello-Civitella Roveto, Capistrello-Montorio, San Nicolò-Pineto, Rosetana-River Casale, Acqua&Sapone-Torrese, Miglianico-Vastese