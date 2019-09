Prima Categoria, girone B.

Sporting San Salvo-United Cupello 0-1. Il gol arriva al ’94, ospiti con un uomo in meno negli ultimi dieci minuti. Finisce con i 3 punti portati a casa dallo United Cupello, sul difficilissimo campo dello Sporting San Salvo, l'anticipo della 13esima giornata del campionato di Prima Categoria. A regalare la vittoria alla truppa cupellese è Giuseppe Fiermonte che insacca di testa raccogliendo un cross di Mirolli dalla destra. Gol e triplice fischio del signor Di Giovacchino Simone di Pescara. Non c'è neanche il tempo di festeggiare, testa e gambe alla partita di sabato prossimo, a Cupello arriva la capolista Fara San Martino, una gara sicuramente aperta a qualsiasi tipo di risultato che metterà di fronte due delle più belle squadre di questo campionato.

Le altre partite. Lo scontro al vertice tra prima e seconda, Fara San Martino-Tre Ville, finisce 2-0, con gol di Rotunno e Bucceroni, per i padroni di casa che si portano a +6 sui rivali. Perde terreno lo Scerni che pareggia 1-1 fuori casa contro il Trigno Celenza, reti di Antenucci per la squadra di Praino e Fratangelo, il Real Montazzoli supera 2-1 il Monteodorisio penultimo e punito in settimana per quanto accaduto nel turno precedente, locali avanti con Di Prospero, pareggio di Scardapane e nuovo vantaggio di Del Roio, mentre il Casalbordino di Giorgio Ventrella e del nuovo acquisto Danilo Farina, pareggia 1-1 in casa contro il Guastameroli in vantaggio con Manzone, raggiunto da un autogol di Rapino. Successo esterno per 2-1 del Palombaro sulla Spal Lanciano terzultima, vantaggio ospite di Salvi, pareggio di Coletti e rete di Pierri, la Casolana batte 2-1 in casa il fanalino di coda Castelfrentano con Di Camillo e Capuzzi, accorcia nel finale Primiterra. Il Roccaspinalveti vince 3-2 in casa del Real San Giacomo che era passato in vantaggio con Giacomucci, raggiunto da Piccirilli, poi ospiti in vantaggio con Vasiu, Di Silvio pareggia per il San Giacomo, ancora Vasiu sigla il gol vittoria.

In settimana recuperate Castelfrentano-Monteodorisio 1-2, subito due gol, a Bovati per gli ospiti risponde Verdecchia, dopo 10 minuti già 1-1, poi a cinque dalla fine Enzo Mirolli regala la vittoria ai suoi. Sporting San Salvo-Guastameroli finisce 0-0 e Trigno Celenza-Palombaro 0-3 con doppietta di Pierri e rete di Claudicante.





I risultati della tredicesima giornata di Prima Categoria, girone B. Casalbordino-Guastameroli 1-1, Casolana-Castelfrentano 2-1, Fara San Martino-Tre Ville 2-0, Real Montazzoli-Monteodorisio 2-1, Real San Giacomo-Roccaspinalveti 2-3, Spal Lanciano-Palombaro 1-2, Sporting San Salvo-United Cupello 0-1, Trigno Celenza- Scerni 1-1

La classifica. Fara San Martino 33, Tre Ville 27, Scerni 26, United Cupello 25, Real Montazzoli 23, Casalbordino 21, Guastameroli 18, Palombaro 17, Real San Giacomo e Trigno Celenza 16, Casolana e Roccaspinalveti 14, Sporting San Salvo 12, Spal Lanciano 11, Monteodorisio 9, Castelfrentano 3

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. Casolana-Trigno-Celenza, Castelfrentano-Spal Lanciano, Guastameroli-Real San Giacomo, Palombaro-Casalbordino, Roccaspinalveti-Monteodorisio, Scerni-Sporting San Salvo, Tre Ville-Real Montazzoli, United Cupello-Fara San Martino

Seconda Categoria, girone G. L'Incoronata Calcio Vasto supera 3-0 il Fresa nell'anticipo di sabato, con doppietta di Priolo e gol di Auriemma. L'altro anticipo tra Furci e Gs Montalfano si chiude sul 2-2. I vastesi salgono a 19 punti e si piazzano al quinto posto, scavalcando il Fresa e Gs Montalfano, mentre il Furci è terzultimo.

La giornata è senza dubbio favorevole al Paglieta che vince 3-0 contro il Mario Turdò e diventa capolista solitaria del girone dopo il pareggio interno per 1-1 dell'altra capolista Real Montalfano contro il Gissi in attesa del verdetto del ricorso della partita contro il Mario Turdò a Carunchio, finita 2-2. Ospiti in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Buccione si fanno riprendere con due rigori realizzati da Argentieri. Il primo è stato battuto tre volte, con due parate di Ghiran, alla terza ripetizione la palla è invece entrata.

Il San Buono terza forza del campionato viene battuto a sorpresa 2-0 in casa dal Fossacesia 90 in gol con Remigio e Fantini, pareggio inaspettato anche quello del Mario Tano quarto per 3-3 a Casalanguida contro l'ultima che aggancia la Valle Del Treste Liscia superata 3-1 dal Colledimezzo tra le mura amiche. Il distacco di entrambe dalla terzultima è di 7 punti, salvo clamorosi colpi di scena saranno loro a lottare per non retrocedere direttamente.

Domenica 22 dicembre alle 14.30 si recuperano per l'undicesima giornata Casalanguida-Gissi, Colledimezzo-Montalfano, Furci-Mario Tano, Incoronata-Fossacesia, Real Montalfano-Paglieta, San Buono-Mario Turdò e Valle Del Treste Liscia-Fresa. Tutte rinviate il 1 dicembre per maltempo.

I risultati della tredicesima giornata di Seconda Categoria, girone G. Casalanguida-Mario Tano 3-3, Furci-Gs Montalfano 2-2, Incoronata Calcio Vasto-Fresa 3-0, Paglieta-Mario Turdò 3-0, Real Montalfano-Gissi 1-1, San Buono-Fossacesia 90 0-2, Valle Del Treste Liscia-Colledimezzo 1-3

La classifica. Paglieta 27, Real Montalfano 25, San Buono 22, Mario Tano 21, Incoronata Calcio Vasto 19, Gs Montalfano 18, Fresa 17, Gissi 16, Fossacesia 90 16, Colledimezzo 16, Mario Turdò 15, Furci 12, Valle del Treste Liscia 5, Casalanguida 5

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Furci-Colledimezzo, Real Montalfano-Fossacesia, Casalanguida-Fresa Calcio, Mario Turdò-Gissi, San Buono-Mario Tano, Incoronata Calcio Vasto-Montalfano, Paglieta-Valle Del Treste Liscia

Terza Categoria Vasto.

Dinamo Roccaspinalveti-Sporting Vasto 3-2. Cadono i vastesi a Roccaspinalveti. Buona partita dello Sporting che tiene bene il campo ma alla fine perde. Segnano prima i padorni di casa con Bruno, pareggia il solito Papacciuoli, nella ripresa Abdul porta in vantagio la squadra di mister Melluso su punizione, i vastesi sprecano, Bruno pareggia e firma una doppietta, poi è Suriano a chiudere i conti. In settimana la squadra vastese ha ingaggiato dalla Virtus Cupello l’esterno sinistro Yassine Cupaiolo (’93), il portiere Michael Fabiano (’98), il trequartista Giulio Di Viesti (’96) e il difensore centrale Antonio Mazzei ('92) dalla Nuova Lucera Calcio, in Promozione.

Le altre partite. Continua il testa a testa tra Virtus Rocca San Giovanni e Odorisiana, appaiate in vetta con 23 punti, anche se la squadra di Monteodorisio è in attesa del verdetto del giudice sportivo, che arriverà giovedì, in merito al recupero di mercoledì scorso contro la Virtus Tufillo finita 2-1, in gol Stanisci per i padroni di casa, pareggio di Colaiacovo e gol vittoria di Ialacci nella ripresa. Nel corso dellincontro l’arbitro ha ammonito due volte un giocatore del Monteodorisio senza espellerlo e ha invece mandato fuori uno della Virus Tufillo ammonito solo una volta. Probabilmente si è trattato di uno scambio di persona, per questo la Virtus Tufillo ha presentato il ricorso.

In attesa del verdetto del giudice sportivo l'Odorisiana ha vinto 2-1 in trasferta contro il Real Porta Palazzo, gol tutti nel secondo tempo, Stanisci e poi Di Giacomo, per i vastesi rete di Memmo nel finale. La Virtus Rocca san Giovanni ha rifilato un secco 3-0 al Real Alto Vastese con rete di D'Amario e doppietta di Marzolo. Tra Virtus Tufillo e Casalese finisce 2-2, nell'anticipo di sabato prima vittoria dei Lupi Marini in casa 1-0 contro Carunchio, all’85 di Selvaggi insacca sotto l’incrocio. Il Guilmi batte 3-2 il Lentella ultimo e ancora a secco di vittorie. Vantaggio del Lentella con Sansiviero, pareggio a inizio secondo tempo del Guilmi con Perrucci, ospiti di nuovo in avanti con Di Nanno, poi pareggia ancora Perrucci e Cupido fissa il risultato sul 3-2.

L’ottava giornata, rinviata per maltempo domenica 1 dicembre, si recupera domenica 22 dicembre alle 14.30. Carunchio-Real Porta Palazzo, Dinamo Roccaspinalveti-Real Alto Vastese e Virtus Tufillo-Lentella anticipano al sabato. Guilmi-Lupi Marini, Sporting Vasto-Casalese e il big match Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana si giocano il giorno seguente. Poi ci sarà la lunga sosta e si tornerà in campo il 26 gennaio.

I risultati della decima giornata di Terza Categoria Vasto. Dinamo Roccaspinalveti-Sporting Vasto 3-2, Guilmi-Lentella 3-2, Lupi Marini-Carunchio 1-0, Real Porta Palazzo-Odorisiana 1-2, Virtus Tufillo-Casalese 2-2, Virtus Rocca San Giovanni-Real Alto Vastese 3-0

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 23, Odorisiana 23, Virtus Tufillo 15, Carunchio 13, Real Porta Palazzo 12, Casalese 12, Dinamo Roccaspinalveti 12, Guilmi 10, Real Alto Vastese 7, Lupi Marini 6, Sporting Vasto 6, Lentella 4

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Carunchio-Dinamo Roccaspinalveti, Casalese-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Real Porta Palazzo, Odorisiana-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Guilmi, Sporting Vasto-Virtus Tufillo