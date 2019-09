Pareggia 2-2 la Vastese a Montorio. Sotto di un gol segnato al 18' da Improta, pareggia prima Soria al 37', poi va in vantaggio nella ripresa all'83' con Torres, ma nel finale, con gli ospiti con un uomo in meno per l'espulsione di Triglione, i padroni di casa trovano il 2-2 all'85' con Palombizio.

Dopo Acqua&Sapone, Vasto Marina, Torrese, River Casale e Cupello, ancora raggiunti nei minuti conclusivi dell'incontro i biancorossi, che chiudono il girone di andata a quota 27 punti in classifica, al quinto posto insieme al Pineto, con un distacco di 10 lunghezze dall'Avezzano secondo e 18 dalla capolista San Nicolò.

Nel prossimo turno, prima giornata di ritorno, è in programma un'altra trasferta a Miglianico, oggi vincente 1-0 in casa sull'Alba Adriatica, all'andata finì 2-1 per la Vastese.





I risultati della diciassettesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Torrese 0-2, Miglianico-Alba Adriatica 1-0, Montorio-Vastese 2-2, Rosetana-Pineto 2-0, San Nicolò-Avezzano 3-1, San Salvo-Francavilla 2-1, Vasto Marina-Civitella Roveto 2-0, Virtus Cupello-River Casale 1-1, Acqua&Sapone-Altinrocca 4-1

La classifica. San Nicolò 45, Avezzano 37, Torrese e Capistrello 31, Pineto e Vastese 27, Alba Adriatica 24, San Salvo e Miglianico 23, Rosetana 21, Acqua&Sapone 20, Francavilla 18, Virtus Cupello 17, Montorio e River Casale 16, Vasto Marina 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 22 dicembre, ore 14.30. 1° di ritorno. Vasto Marina-Alba Adriatica, San Salvo-Altinrocca, Francavilla-Avezzano, Virus Cupello-Civitella Roveto, Capistrello-Montorio, San Nicolò-Pineto, Rosetana-River Casale, Acqua&Sapone-Torrese, Miglianico-Vastese