Domenica 15 dicembre, alle ore 17.30, presso la sala circolare del Centro Culturale “A. Moro”, sarà inaugurata la mostra artistica di arti figurative “Natal'Art - Città di San Salvo”.

L’evento, voluto dall'Associazione AdriArt Accademia Frentana di San Salvo e patrocinato dal Comune di San Salvo, ha come finalità principale la promozione della pittura e della scultura, arti antiche che si avvalgono della musica e della poesia quali muse ispiratrici per poter creare.

L’associazione AdriArt Accademia Frentana, attraverso il responsabile Mario Mariano, afferma di voler fungere da punto di riferimento per i talenti naturali, quali alcuni cittadini di San Salvo e del Circondario, coniugando Pittura, Scultura e Musica e dando visibilità ed opportunità ad artisti noti e non e ad Associazioni DVA.

Natal'Art non ha per tema il Natale, come tema da svolgere, perché il tema è l’Arte stessa nella ricorrenza del Natale.

La mostra rimarrà aperta - dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - nel periodo compreso tra il 15 e il 30 dicembre 2013, ad eccezione dei giorni 24, 25 e 26 dicembre.