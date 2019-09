Ci sono volute alcune ore di lavoro per salvare la mucca che ieri sera era rimasta intrappolata nel fango a Castiglione Messer Marino. L'animale era stato portato al pascolo dal suo proprietario insieme al resto della mandria. Ma, nel far ritorno alla stalla, la mucca non aveva seguito il sentiero, finendo in una zona fangosa, in fondo ad una gola. Il terreno era molto allentato a causa del maltempo delle scorse settimane e del corso d'acqua che scorre a poca distanza, così l'animale è sprofondato nella melma con tutto il corpo. Al proprietario non è restato che far rientro a casa e aspettare il mattino per chiamare i soccorsi, restando tutta la notte in ansia per la sorte della mucca, tra l'altro gravida.

Questa mattina sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, scesi nella gola a piedi, hanno valutato il da farsi. La situazione non era semplice, poichè l'animale era completamente immerso nel fango. E' stato valutato anche l'intervento dell'elicottero per poter tirare fuori la mucca, ma alla fine i pompieri sono riusciti ad operare manualmente. Hanno scavato attorno alla parte anteriore del corpo per iniziare a liberare l'animale e poi l'hanno imbracato, tirandolo fuori grazie ad un cavo d'acciaio fatto scorrere attorno ad un albero. Nel frattempo il veterinario del paese e quello della Asl hanno provveduto alle prime cure. Dopo un duro lavoro la mucca è stata tirata via dal fango ed ha potuto far ritorno alla stalla guidata dal suo padrone che aveva vissuto ore di preoccupazione non tanto per il valore economico dell'animale (anche se di questi tempi una perdita del genere sarebbe pesante), quando per il valore affettivo della mucca e del vitellino che nascerà a breve.